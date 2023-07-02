Koç ve yükselen koçlar 2 Temmuz 2023 tarihinde bir gizem peşinde dolaşabilir ve soru işaretlerini açığa çıkarma noktasına yaklaşabilir. Bu durum burç sahiplerinin yapbozun eksik parçasını bulmalarını sağlayacak ve onlara yardımcı olacaktır. Koçlarım ve yükselen koçların odak noktası atılması geride bırakılması ve düzeltilmesi gereken maddeler üzerinde kalmalıdır. Onlar alıştıkları insanlar, onlara tanıdık gelen ortamlar ve eşyalar ile kendilerini daha rahat ve daha iyi hissetmektedir. Burç sahiplerine yeni günde tavsiye edilen durum olumlu hiç düşüncelerini ve fikirlerini geliştirmek adına çaba göstermeleri olacaktır. Diğer taraftan ev, para, iş ve aile ilgili konularında da burç sahiplerinin yaratıcı olmaktan korkmamaları gerekmektedir. Koçlar ve yükselen koçlar değiştiremeyecekleri bir şeyi zorlamaktan kaçınmalı ve sabırsızlığa dikkat etmelidir. Diğer taraftan kontrolleri dışında olan beklenmedik durumlara izin vermek de onlara yardımcı olacak olan bir durumdur. Hazırlıksız tepkiler vermek ya da alaycı bir tutum sergilemek tartışmalara ya da sert duygulara sebep olabilir.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 2 Temmuz 2023 tarihinde küçük baskılar hissedebilir ve bu sebeple kendilerini izole etme ihtiyacı duyabilir. Burç sahipleri eğer başarabilirse yalnızca kendi düşüncelerini duymak adına yalnız kalmak isteyecektir. Burç sahiplerinin işleri planladığı gibi gitmiyorsa ve onlar acele etme konusunda baskı hissediyorsa boğaların gerginlik hissetme olasılığı da yükselmektedir. Onlar zihinsel huzursuzluk duysa da kaçındıkları bir konuyu halletmeye çalışabilir ve bu yönde kendilerini hazır hissedebilir. Boğalar ve yükselen boğalar enerjilerin iyi bir şekilde yönlendirecek ve bir problem ya da projeyi ele almak adına iyi bir zaman diliminde olduklarını hissedecektir. Diğer taraftan onların iç görürlerinin güçlü olması sebebiyle burç sahipleri herhangi bir problemi de rahatlıkla çözebilecektir. Gün içerisinde iyi haberler almaları mümkün görünen boğa burçları ve yükselen boğalar bu haberi duyduktan sonra kendilerini daha iyi de hissedecektir.