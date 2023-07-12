Koç burcu ve yükselen koçlar 12 Temmuz 2023 tarihinde iş hayatlarında daha büyük bir şevk ile hareket edecektir. Yeni günde burç sahiplerinin iletişim gücü de artacak ve onlar özellikle iş arkadaşları ile beraber iletişim noktasında yoğun bir gün geçirecektir. Bu durum onların iş hayatının her noktasına yansıyacak ve koç burçları ile yükselen koçlar kariyerlerinden daha fazla keyif alacak. Onların bakış açılarıyla tavırları dışa dönük ferahlatıcı ve son derece olumlu olacaktır. Diğer taraftan koç burçları da yükselen koçlar para sektörleri aile ev ve iş ile ilgili gün içerisinde destekleyici şanslara da sahip olacaktır. Onlar güvenlik duygularını arttırmak isteyecek ve bunun için çeşitli planlar yapacak. Burç sahipleri yeni hedefler oluşturmaktan da zevk alabilir ve istediklerini gerçekleştirmek isteyebilir. Koçlar ve yükselen koçlar fikirlere ve insanlara güvenme eğiliminde davranacak ve hayal kırıklığına uğramak istemeyecek. Diğer taraftan koçlar ve yükselen koçlar özellikle sağlıkları paraları ve işleri gibi noktalarda tutkulu hissettikleri için çaba gösterecektir.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 12 Temmuz 2023 tarihinde güvenlik arama ihtiyacı duyacaktır. Burç sahipleri bunu yapmakta başarılı olacak ve bu güvenlik duyguları çevrelerine de yansıtacaktır. Diğer taraftan öngörülebilirlik ve barış için can atmakta olan boğa burçları aile bireyleri ile de kolay bir şekilde iletişim kuracaktır. Onlar iyimser hissedecek ve bu his ile davranışlarını şekillendirecektir. Özellikle romantik ilişkiler sağlık durumları ve iletişim projeleri onlar için yeni günde önemlidir.

Boğa burçları ve yükselen boğalar için enerjilerini öğrenecekleri bir konuya eğlence ya da bir projeye harcamak için çok iyi bir zamandır. Onlar harekete geçmeye hevesli davranacak ve hayatlarını iyileştirecek bağlantılar kurmak için çaba gösterecektir.