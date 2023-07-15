Koç burcu ve yükselen koçlar 15 Temmuz 2023 tarihinde maddiyat konusu sebebi ile bazı hayal kırıklıkları yaşayabilir. Onlar hayallerini gerçekleştirmek istese de maddi ihtiyaçları arasında sıkışacaktır. Bu durum onları üzecek ve özellikle yükselen koçlar bir çıkış yolu arayacaktır. Yeni günün enerjileri ise onlara hak ettikleri durumlar ile ilgili içsel konuşma yapmanın bir kontrole ihtiyacı olduğunu söylemektedir. Koç burçları 15 Temmuz 2023 tarihinde büyük şeyler dilese ve istese de bu durumu nasıl yöneteceklerini bilmemektedir. Bu durum burç sahiplerine hayallerinin uzak gelmesinin asıl sebebi olarak görülmektedir. Diğer taraftan burç sahipleri üstüne çalıştıkları herhangi farklı şeyde de aynı durum sebebiyle geride kalabilir. Artık koçlar stresli düşüncelere arka planda bırakmalı ve kendilerine hayalleri ve düşünceleriyle destekleyecek durumları izlemelidir. Çeşitli beceriler ile kendilerini donatmaya odaklanmaları gereken koç burçları o şekilde ilerlemelidir. Onlar farkında olmadan yaşamlarındaki bir sonraki aşamayı da yaşayacaktır.

Boğa burcu ve yükselen boğalar 15 Temmuz 2023 tarihinde tüm yolların kendilerine bir şey öğretmeye çalıştığını düşünebilir. Tüm yollar burç sahiplerine benzersizliklerini anlamaya doğru götürecektir. Onların güçlü yönleri zorlukları gecikmeleri başarıları ve bütün tecrübeleri boğa burçlarına bir şey anlatıyor olacaktır. Burç sahiplerinin tecrübeleri onları kendilerine nasıl farklı olduklarını sormaya yetecek ve burç sahipleri de bu konu hakkında düşünecektir. Onların hayatlarında bu durum ile senkronize olmalarının en iyi yolu programlarını zaman zaman sadece kendileri için en önemli şeyleri uyacak şekilde düzenlemek olacaktır. Burç sahipleri geliştiği zaman ritüelleri rutinleri ve hayatları da evrim geçirmiş olacaktır. Onlar kendileri olmalı ve kendileri için doğru olanı şimdiki zamanda da yapmalıdır. Bu şekilde boğa burçları daha iyi hissedecek ve emin adımlar da atacaklar.