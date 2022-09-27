Koç Burcu Ekim 2022 Aylık Burç Yorumu

Ekim ayında koç burcu aile ve yakın çevre gibi konular ile gündemde yer alabilir. Bir aylık süreç içerisinde aile içi aktiviteler koç burçlarının en çok ilgilendiği konular arasında yer alacaktır. Her ne kadar koç burçları 2022 senesinin Ekim ayında ailesiyle vakit geçirse de arkadaşlık konusunda da fazla iyimser davranışlar sergileyebilecektir. Onlar için tavsiye edilen durum Ekim ayının sonuna kadar canlarının sıkılmasına sebep olabilecek olaylardan uzak kalmaya çalışmaları olacaktır. Koç burçlarının arkadaş çevrelerinde onlara karşı ilgileri olan biri dikkatlerini çekebilecek ve bir dostluğun aşka dönüşmesi gibi bir durum söz konusu olabilecektir. Koç burçlarının bu konu ile ilgili sergileyecekleri tavır karşısında bu durum da neticelenecektir.

Koç burçlarının ilişkiler ve duygusal konularda fevri hareket etmemeleri gerekir ve ilişkilerine zaman tanımaları tavsiye edilir. Ekim ayında Mars'ın ters hareketi sebebiyle koç burçları her zaman olumsuz etkiler altında kalmayacaktır. Diğer zamanlarda olduğu gibi Koç burçlarının sergileyeceği kıskançlık gösterileri onlara herhangi bir avantaj sağlamayacaktır ve bu durumdan kaçınılması gerekir. Hatta var olan duygular da koçların yapabileceği kıskançlık durumlara sebebiyle zarar görebilir ve bir bakımdan zedelenebilir. Burç sahipleri Ekim ayında bulundukları koşulları çevrelerinde bulunan kişilerin tepkisi ile beraber harmanlayacak ve buna göre davranacaktır. Öncelikle koç burçları her ne kadar değer vermek istemese bile ardından olabilecek eksikleri düşünerek bu konudan vazgeçecek ve yeni bir adım atacaktır. Burç sahiplerinin içsel sezgilerinin doğru olduğunu görmeleri onların rahatlamasını sağlayacaktır. Diğer taraftan iş hayatında ise yaptıkları işlerin sorgulanmasından memnuniyet duymayacak olan koç burçları bireysel çalışmak isteyecektir.

Koç burcu erkeği özellikleri nelerdir, karakteri nasıldır?

Mars tarafından yönetilen ve Ateş elementinden olan koç burçlarının doğum tarihi 21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında değişmektedir. Koç burcu erkeklerinin uğurlu günü salıdır ve en sevdikleri renk kırmızıdır. Mercan Taşı ve elmas koç burcu erkeklerinin uğurlu taşıdır ve terazi onların karşıt burcudur. Yay burçları ile çok iyi anlaşabilen ve çok iyi bir iletişim kurabilen koç burcu erkeklerin şanslı sayısı ise 9'dur.

Zodyak’ın ilk burcu olan koç, dikkat çekici bir yapıdadır ve bir numara olmayı sever. Etkileyici bir karizmaya sahip olan koç burcu Mars gezegeni tarafından yönetilir ve bireysel bir hayat tarzını benimser. İş hayatında da bu düşünceyi benimseyen burç sahipleri kendi şart ve koşullarına göre çalışacaktır. Her şeyi düşündükleri şekilde yapmak isteyen burç sahipleri inatçı olmaları ile de bilinir. Diğer taraftan anlaşılması en kolay burçlardan biri olan koç burcu iddialı ve dışa dönük bir yapıya sahiptir. Tipik olarak cesur, kendinden emin, bağımsız, ve ateşli olan burç sahipleri rekabetçi olma eğilimi gösterir. Fakat diğer burçların aksine koç burçları farklı biri ile değil kendisi ile rekabet etme halinden hoşlanacaktır.