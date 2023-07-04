Koç ve yükselen koç burcu 4 Temmuz 2023 tarihinde yaratıcı yönlerini ön plana çıkarabilir ve gökyüzü onları bu yönde destekleyebilir. Özgürlük ve desteklenme duygusunu da derin bir şekilde hissedecek olan burç sahipleri kitlelerinin genişlediğini de görecektir. Bu şekilde deneyimlerinde daha cesur olacak olan burç sahipleri bu durumun hareketlerine de yansıdığını görecektir. Yeni günde fikirler ve ilginç insanlar onların etrafında olacak ve koç burçları genel anlamda dikkat çekecektir. Eğer insanlar bu sahiplerinin bakış açılarından keyif alacak ve onların fikirlerini destekleyecek. Koçlar ve yükselen koçlar için güçlü bir çevre kurmanın zamanı artık gelmiştir. Onların ruhları olabileceklerinin en iyisi olma ve cömert davranma arzusu ile çiçek açmakta ve burç sahiplerini desteklemektedir. Koçlar bir ilişki ile ilgili olarak özellikle tutkulu ya da hevesli hissedebilir. Bu sebeple arzularını dinleme noktasında yeni günde desteklenecek olan koçlar ve yükselen koçlar kalplerini takip ederek ileriye doğru adım atacaktır. Eğlenme konusunda da yoğun bir arzu burç sahipleri için ortaya çıkabilir.

Yeni günde koç uçlarını ve yükselen koçları bekleyen bir diğer önemli konu da onların iş hayatıdır. Kariyerlerinde belli bir amaç doğrultusunda ilerlemek isteyen burç sahipleri başka işler ile uğraşmayı tercih etmeyecektir. İş yaptıkları alanda emin adımlarla ilerleyecek olan koçlar ve yükselen koçlar bu alanda işinde iyi olan insanlar ile de çeşitli görüşmeler yapabilir. Fırsatları kovalayacak olan burç sahipleri işleri hakkında bir araya geldikleri insanlar ile de iletişim kuracak ve bu yönde adımlar atacaktır. Onlar düşüncelerinin bazı dengeleri değiştirilmesinden korkmalı ve cesur davranmalıdır. Koçlar ve yükselen koçlar üstlerine örtükleri her durumun bir gün yeniden gün yüzüne çıkacağını hatırlamalıdır. Bu sebeple dikkatli şekilde adım atması gereken burç sahipleri her durumu düşünmelidir.