Koç burcu ve yükselen koçlar 3 Temmuz oğlak dolunayında pek çok etki altında kalacak ve hayatlarında önemli değişimler yaşayacaktır. Özellikle iş hayatları ve kariyer durumları ile ilgili gelişimler yeni günde onları beklemektedir. Bir süredir burç sahiplerinin çabaladıkları durumlar sonuçlarını vermeye başlayacak ve koç burçları emeklerinin karşılığını alacaktır. Parlama zamanı da koç burçları ve yükselen koçlar için gelmiştir ve bu durum onların hayatlarındaki en önemli alandır. Diğer taraftan burç sahiplerinin kendilerini gereksiz yere baskılamamaları gerekmektedir.

3 Temmuz tarihinde yaşanacak olan dolunay ile beraber iktidar ve yönetim, kurulan alanlar, organizasyon, toplumsal saygınlık, tanımışlık, kariyer, gelecek ile ilgili hedefler ve işle ilgili durumlar gündemde yer alacaktır.

Mars Başak transiti de 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve koç burçları bu dönemde sağlık durumları ile ilgili bazı sıkıntılar yaşayacaktır. Bu sebeple sağlık durumları ile ilgili olarak onların dikkat etmeleri ve emin adımlar atmaları tavsiye edilmektedir. İş ortamında bazı önemli durumlar yaşayabilecek olan burç sahipleri özellikle sağlıklarına dikkat etmelidir. Onlar için özellikle Dolunay zamanlarında tavsiye edilen durum kendilerini feda etmemeleri ve her zaman için yapılması gerekenleri yapmak olacaktır.

Merkür 11 Temmuz itibarıyla Aslan burcuna geçiş yapacak ve koç burçları 28 Temmuz tarihine kadar çocukları ve aşk hayatları ile ilgili yeni gelişmeler yaşayacaktır. Retro süreci de bu uzun dönemde olacağı için denge ve aşk ile ilgili durumlar bazen karşı karşıya gelecektir. Onlar ilişkiler ile ilgili romantik ve hareketli bir döneme giriş yapacak ve aşk ile ilgili konular ön planda yer alacaktır. Sosyal çevrelerinde parlayacak olan koçlar yaratıcı projelerde de kendilerini gösterecektir. Yeni ay ise yengeç burcunda 17 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve onlar aile kavramını sorgulamaya başlayacaktır.