Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Partizan Belgrad Stadyumu'nda oynanan derbiyi Kızılyıldız, 4-0'lık net bir skorla kazandı.

Kızılyıldız'da Cherif Ndiaye, 24. dakikada penaltıdan, ardından 55 ve 65. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maça damga vurdu. Kızılyıldız’ın diğer golü ise 45+3. dakikada Silas Katompa Mvumpa'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız puanını 22’ye çıkarırken, Partizan 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Kızılyıldız, Zeleznicar Pancevo’yu evinde ağırlayacak. Partizan ise Lucani deplasmanına gidecek.