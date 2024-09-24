Sırbistan Süper Ligi'nin 8. haftasında Partizan ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Partizan Belgrad Stadyumu'nda oynanan derbiyi Kızılyıldız, 4-0'lık net bir skorla kazandı.
Kızılyıldız'da Cherif Ndiaye, 24. dakikada penaltıdan, ardından 55 ve 65. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maça damga vurdu. Kızılyıldız’ın diğer golü ise 45+3. dakikada Silas Katompa Mvumpa'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız puanını 22’ye çıkarırken, Partizan 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Kızılyıldız, Zeleznicar Pancevo’yu evinde ağırlayacak. Partizan ise Lucani deplasmanına gidecek.
Editör: Vural Pars