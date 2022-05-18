Kitap Okumanın Faydaları Nelerdir, Zihin Sağlığına Nasıl Etki Eder?

Hayat koşullarında pek çok kişi önemli derecede stres altında kalmaktadır. Bunun yanı sıra yaşam mücadelesi, ay sonu endişesi ve iş temposunun yoğunluğu bazı zamanlarda kişileri oldukça bunaltmaktadır. Bu durumda insanların genel yaşam verimi düşer ve zaman içerisinde hayattan zevk alınamaz duruma gelinebilir. Bunlara ek olarak zor şartlara rağmen bir grup insan kendilerini rahatlatmak ve kafa dağıtmak adına bazı uğraşlar edinir. Hobi olarak da isimlendirilen bu uğraşlar tam olarak kişinin genel zevkleri kapsamında şekillenmekte ve belirlenmektedir. Seyahat etmek, müzik dinlemek, balık tutmak ve sinemaya gitmek bu hobiler arasında sayılabilmektedir. Kitap okumak ise boş vakit uğraşlarından aslında en faydalısı, en verimli ve en güzel olanıdır.

Kitap okumak bazı kişiler için bir hobi olarak başlar ve zaman içerisinde düzenli bir hale gelip insanlara fayda sağlar. Devamlı olarak kitap okumanın çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine kadar ne kadar faydalı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Kişiyi günlük sıkıntıdan ve stresten uzaklaştırıp ona yeni bir dünyanın kapılarını aralayan kitaplar kişiye türlü faydalarda sağlayabilmektedir.

Düzenli bir şekilde kitap okumak kişinin empati yeteneğini arttırır ve beyinlerindeki bağlantılar güçlenir. Kitap okuyan kişiler günlük olarak daha fazla kelime kullanmaktadır ve kelime dağarcıkları gelişmektedir. Düzenli kitap okuyan insanların stres seviyelerinde azalma görür ve rahatlarlar. Geceleri daha dingin ve rahat uyurlar ve depresyon belirtileri de azalma gösterir. Kronik yorgunluk ve strese karşı zihni koruyan düzenli kitap okumak kişileri rahatlatmaktadır. Daha çeşitli kelime kullanan insanlar konuşmalarının akıcı hali geldiğini de fark edecektir. Bununla birlikte unutkanlık problemi de kitap okumanın en önemli yararları arasında yer almaktadır. Diğer taraftan düzenli kitap okuyan kişilerin pratik zekalı ve hazır cevap oldukları da bilinir.