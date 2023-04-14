Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Yeni Zirveye Ulaştı

Ocak 2023 itibarıyla Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, yeni bir rekora ulaşarak 196 milyar dolara yükseldi. Kısa vadeli dış borç stokundaki artış, bir önceki aya göre 5,8 milyar dolarlık bir yükselişe işaret etti. Bu borcun 16,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ve iştiraklerine olan borçlarından oluştu. Bu borçlanmalar uzmanlar tarafından oldukça detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu yapılan incelemeler sonucunda neler olacak merak konusu oldu.

Ocak 2023'te Kısa Vadeli Dış Borç Stoku, 196 Milyar Dolara Çıktı

Kısa vadeli dış borç stokunun sektörel dağılımına bakıldığında, kamu sektörünün yüzde 21,9, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2 ve özel sektörün ise yüzde 60,9'luk paya sahip olduğu görüldü. Ocak ayı sonunda, kısa vadeli dış borç stoku 2022 yılsonuna kıyasla yüzde 3,5 artarak 152,8 milyar dolara ulaştı. Bankaların kısa vadedeki dış borç stoğu kısa vadede yaklaşık yüzde 4,6 artarak 62,9 milyar dolar oldu. Bunun yanı sıra diğer sektörlere bakıldığında da kısa vadedeki dış borç stoğu sadece yüzde 2,8 artmış durumdadır.

Buda56,2 milyar dolar demek oluyor. Bu çıkış sonucunda gelişmeler ne şekilde olacak herkes tarafından merak ediliyor. Bu konuda devlet ne gibi önlemler alacak ayrıca merak konusudur. Bunu bekleyerek zaman içinde göreceğiz.