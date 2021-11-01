Kırşehir'de “Aşkım” Diyerek Çağırdığı Karısını Öldürdü

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde meydana gelen dehşet verici olayda eşinin hayatına bıçak ile son veren tutuklu sanığın yargılanmasına başlandığı öğrenildi. Z.K. isimli şahıs, mahkemede savunmasını verdi ve olay günü yaşanılanları anlatarak şoka uğrattı. Karısına, bu hafta buraya gelebilirsen gel aşkım dediğini ifade eden şahıs, işlediği cinayet ile gündemde yer aldı.

Herkesi yasa boğan ve Türkiye'ye ayaklandıran cinayetin duruşması Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Z.K. ise eşini “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan yargılandı ve duruşmaya taraf avukatları ile müşteki B.K. de katılım gösterdi.

Sanık korkunç olayın yaşandığı günde eşini telefonun ile arayarak ilçeye çağırdığını anlatırken eşinin o sırada Kırşehir'de çocuklarını yanında olduğunu ifade etti. Eşinin eğer işi yoksa bu hafta yanına gelmesini istediğini belirten sanık, “sıcak yemek yiyelim” ve “evi temizleyelim” şeklinde ifadeler kullandığını açıkladı. Eşine “Aşkım” şeklinde seslendiğini ifade eden sanık telefon ile yapmış olduğu görüşmede çoktan beri sıcak yemek yemediğini söylediğini de anlattı. Bu lafın üzerine karısının çocuklarının yanından ayrılıp yanına geldiğini açıklayan Z.K., karısı hakkında “Allah ondan razı olsun geldiği için” şeklinde ifadelerde kullandı.

Marketten alışveriş yapması ardından yemek hazırladıklarını anlatan sanık Z.K., kadın ismi ile eşinin telefonunu birisinin birkaç defa aradığını ve açmadığını gördüğü sırada ise şüpheye kapıldığını anlattı. Karısını arayan kişinin kim olduğunu ısrarla sormasına rağmen yanıt alamadığını ileri süren sanık, açıklamaları ile adından söz ettirdi.

Daha sonra eşiyle tartışmak yaşadıklarını anlatan sanık, mutfağa gittiğini, bıçağı gördüğünü ve kapar kapmaz eşinin yanına vardığını ifade etti. Öfkesine, sinirine ve kendisine hakim olamadığını açıklayan sanık, karısını yalanlarının çok zoruna gittiğini de belirtti.

Korkunç olaydan birkaç gün önce ise kızının kendisini aradığını ve eşinin bir erkek ile telefonda görüştüğünü söylediğini anlattı.