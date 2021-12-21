Kırmızı Zafere Doğru Ne Zaman Final Yapacak, Final Tarihi Ne Zaman?

Büyük iddialar ile geçtiğimiz sezonda TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru isimli televizyon dizisi projesi yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izlenme oranlarında hayal kırıklığına uğratmış ve istediği başarıyı bir türlü elde edememişti. Diziye karşı gösterilen ilgi ise projenin ikinci sezonunda azalma eğiliminde olmuş ve bu durum da beklentilerin karşılanmamasına neden olarak gösterilmişti.

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kıbrıs Zafere Doğru isimli televizyon dizisi projesinin 31. bölümünde final yaparak yayın hayatına son vereceği bilgisini paylaşan gazeteci Birsen Altuntaş ise dikkat çekti. Birinci sezonunda güzel izlenme sonuçları elde eden fakat ikinci sezonda düşüşe geçen dizi, son olarak 19. bölümünü yayınlamış ve beklediği gibi yüksek reyting oranlarına ulaşamamıştı.

Dizinin her ne kadar 31. yeni bölümde final yapılacağı belirtilse de bir diğer iddia da Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 24. bölümde bitirileceği yönünde oldu. Ünlü oyuncu Pelin Karahan da Kıbrıs Zafere Doğru isimli dizi setinden bir fotoğraf paylaştı ve paydos şeklinde bir açıklamada bulundu. Ekip fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan başarılı oyuncu Pelin Karahan'ın paylaşımı dizi çekimlerinin sona erdiği şeklinde yorumlandı ve gerçekler merak edildi.

Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerde bulunduğu projenin yönetmenliği ise Barış Erçetin ile Osman Taşçı tarafından gerçekleştirilmişti. Diğer taraftan dizinin senaryosunun ise Başar Başaran ve Emre Özdür tarafından kaleme alındığı biliniyordu.

Dizi, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zulüm ile birlikte kurtuluş mücadelesinde izleyici karşısına çıkarıyor ve tarih türünde ekranlarda yer alıyordu. Belgesel niteliğinde olan ve Türkiye'nin yakın geçmişini anlatan dizi Bir Zamanlar Kıbrıs ismi ile yayın hayatına başlamıştı.