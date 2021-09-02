Kırmızı Oda Dizisinde Büyük Değişiklik!

Geçtiğimiz sezonda ismini üst sıralara taşıyan ve yayınlanan her yeni bölümü ile büyük ses getiren Kırmızı Oda isimli televizyon dizisi projesi hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve ekranlara getirilen bölümleri ile çok güçlü reytingler elde eden proje, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Projenin başrolünde Binnur Kaya bulunurken pek çok ünlü oyuncu da sezon boyunca projeye katkı göstermişti.

Başarılı proje Kırmızı Oda’da 5-6 bölüm boyunca konuk oyunculuklar yapan Burcu Biricik, Pınar Deniz, Evrim Alasya ve Melisa Sözen gibi birbirinden başarılı isimler dizinin gücüne güç katmış ve Kırmızı Oda’nın daha da ünlenmesini sağlamıştı. Konuk oyuncular arasında bulunan Erkan Petekkaya da diğer ünlü isimlere göre en uzun süreli konuk oyuncu olarak dizide yer almayı başarmıştı. Kırmızı Oda’da hayat verdiği Sadi karakteri ile hafızalara kazınan Petekkaya, uzun süre magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı.

Kırmızı Oda hayranlarının heyecan ve merak içerisinde beklediği 2. sezon haberine de ulaşıldı ve proje güzel haberi verdi. Dizinin oyuncu kadrosunun bir araya geldiği bilgisine ulaşılırken yeni dönem için çekimlere başlandığı da öğrenildi. Bunun yanı sıra dizide yapılacak olan önemli değişiklik hakkında da bilgi paylaşıldı ve izleyici kitlesi yapılacak olan değişikliğin duyurulması karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturmayacağı üzüntü ile karşılandı ve detaylar merak konusu oldu.

Sevilen dizi Kırmızı Oda’nın 2. sezonunda yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın bulunmaması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanırken duyuru ise TV8 tarafından yapıldı. TV8 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Kırmızı Oda isimli dizinin yapımı OGM Pictures tarafından üstleniyordu. Proje, 2. sezon çekimlerine başlarken izleyici kitlesi araştırmalar yapmaya devam etti. Yeni sezonda yönetmen koltuğuna Başak Soysal'ın oturacağı bilgisine ulaşılırken dizinin yeni bölümleri de merak içerisinde bekleniyor.