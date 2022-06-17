Kırmızı Kalem Olanlara Üç Banka 30 bin TL Ödeyecek! Nakde Gereksinim Duyanlar Başvuru Yapmaya Başladı Bile… Kara liste, kırmızı kalem olanlara tam 30 bin TL ödeyeceğini duyurmuş oldu. Nakde gereksinim duyan herkes bu habere çok sevindi. Siz de bu muhteşem son dakika gelişmesi sayesinde anında ödeme almış olacaksınız. Daha evvelki zamanlarda bankaların kara liste ya da kırmızı kalem gibi listelerinde yer aldıysanız başvurunuzu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yaparak otuz altı ay vadeye sahip 30 bin TL’yi tamamen nakit bir şekilde kullanabilirsiniz. Detaylar bunlarla da bitmiyor!

Size en yakın konumda yer alan banka şubesinden bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Üç ay ertelemeli olarak ödeme sürecinizi de başlatabilirsiniz. Bu krediyi kullanmak isteyen kişiler ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapmak isterse bunu müşteri temsilcisine bildirmek ile yükümlü olduğunu bilmelidir.

Bu Üç Bankaya 30 bin TL İçin Nasıl Başvuru Yapılacak?

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla kara listeye giren kişiler 30 bin TL’ye değin nakit kredi almak istiyorsa bankaların şubelerini ziyaret etmeden de her bir işlemlerini halledebilirler. Daha evvel girdiğiniz kırmızı kalem ve kara liste borçlarınızı kapatmanızın akabinde en yakın banka şubesini ziyaret ederek kimlik gelir belgenizle başvuru yapabilir, bahsi geçen bankalardan değerlendirme kısmına girebilirsiniz. Böylece aklınıza takılan herhangi bir şey olmadan süreci geçirmiş olursunuz.