Kırkpınar güreşleri ne zaman? 2021 Tarihi Kırkpınar güreş tarihleri belli oldu
Kırkpınar güreşleri ne zaman? 2021 Tarihi Kırkpınar güreşi ne zaman hangi tarihte yapılacak? Kırkpınar güreşleri seyircili mi olacak merak ediliyor.
Güncel 13.06.2021 - 14:56 13.06.2021 - 15:00 Berkay Keskin
Geçtiğimiz yıl yapılmayan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021 yılında yapılıyor. Edirne Belediyesi Tarihi Kırkpınar güreşleri tarihini verdi.
Tarihi Kırkpınar Güreşleri 2021 ne zaman?
2021 yılında Tarihi Kırkpınar güreşleri 2-4 TEmmuz 2021 tarihinde yapılacak.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri festivali 28 haziran tarihinde başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.
Güreşler 2 Temmuz 2021, 3 Temmuz 2021 ve 4 Temmuz 2021 tarihinde olacak.
Kırkpınar güreşleri seyircili mi olacak?
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılmayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2021 yılında seyircili yapılmak isteniyor ancak henüz netleşmedi.