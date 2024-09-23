Kırıkkale'nin Güzeltepe Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Yangının, evde tek başına bulunan küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu başladığı öne sürülüyor.

Yangını fark eden anne, çocuğunu kurtarmak isterken dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak daha büyük bir felaketi önledi. Ancak, yangın sonucunda evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İyi haber ise, anne ve çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu yönünde. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürdü. Motosikletli Yunus Timleri ise caddede güvenlik önlemleri alarak çevre güvenliğini sağladı.

Bu talihsiz olay, yangın güvenliği konusunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ebeveynlerin, çocuklarının güvenliği için dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.