Kırık Hayatlar Dizisi Kanal D için Kritik Durumda!

Kanal 7, günlük dizileri ile oldukça öne çıkmış ve geçtiğimiz sezonda adından söz ettirmeyi başarmıştı. Kanal 7'nin günlük diziler konusundaki bu başarısı, ana akım televizyon kanallarını da etkilerken kanalların alacağı yeni kararlar merak konusu olmuştu. ATV ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezonda final kararı alarak ekranlara veda eden Beni Bırakma dizisi uzun bir süre yayın hayatına devam etmişti.

Kanal D ise Yaralı Kuşlar isimli günlük dizi projesi ile geçtiğimiz yıl güzel bir çıkış yakalamış ve yurt dışı satışlarında da büyük başarılar elde etmişti. Yaralı Kuşlar’ın yanı sıra yeni günlük dizisi için de büyük beklenti içinde olan Kanal D, hamleleri ile ilgi topluyor. Yurtdışına satışlarında günlük yapımların daha avantajlı olduğu bilinirken Kanal D, yeni sezonda seyirci kitlesi karşısına yeni bir diziye çıkarıyor. Bunun yanı sıra söz konusu olan diziyi yurtdışında pazarlamak için de hesap yapmakta olan Kanal D, işler yolunda giderse günlük dizi sayısını da arttırma eyleminde bulunabilir.

23 Ağustos Pazartesi gününde Kırık Hayatlar isimli dizinin ilk bölümü izleyici kitlesi ile buluşacak. Saat 11.00’de başlayacak olan günlük dizi, bir süredir tanıtımları yoğun bir şekilde ekranlara veriyor. Projenin tanıtımları devam ederken dizinin senaryosu da ilgi toplamakta.

Dizi, iki gencin aşkları için yapabileceklerini ve neleri göz olabileceklerine konu edinirken bir annenin de güç elde etmek adına her şeyi nasıl arkasında bırakabileceğini gözler önüne serecek. Projenin senaryosunda gelişen olaylarla birlikte Kocabey malikanesinde sırlar bir bir ortaya çıkacak ve bununla birlikte aileler arasında büyük hesaplaşmalar da gerçekleşecek.

Projenin oyuncu kadrosunda ise Eltem Akçöl ve Erdem Yılmaz'ın yanı sıra Murat Onuk, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, İbrahim Coşkun, Serdar Kamalıoğlu, Sabriye Günüç, Özlem Öztürk ve Oğuz Edis gibi isimler de yer alıyor.