Pazar sabahı saat 03.30’da, Sarıyer Kireçburnu’ndaki tarihi Memduh Paşa Yalısı’nda gerçekleşen soygun, adeta bir aksiyon filmini aratmadı. 1.5 yıldır yalıda güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Yıldız ve arkadaşları, iki saat içinde 4 kasayı boşaltarak yaklaşık 130 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasını çaldı.

Soygunun 6 ay öncesinden planlandığı belirlendi. Şüphelilerin, soygun için Bulgaristan’dan getirdikleri sahte plakalı bir panelvan kullandıkları tespit edildi. Yüzleri maskeli olan hırsızlar, matkaplarla kasaları açarak değerli eşyaları alıp kayıplara karıştı.

Polis, geniş çaplı bir operasyonla İstanbul, Edirne ve Balıkesir’de 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın ardından incelenen 400 saatlik güvenlik kamerası kaydı, soygunda kullanılan aracın Pendik’te terk edilmiş halde bulunmasına yardımcı oldu.

Ahmet Yıldız ise, suçlamaları reddederek zorla olaya dahil edildiğini savundu. Savcılık, soygunu gerçekleştiren ve onlara yardım eden 8 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ancak toplam kayıpların büyük bir kısmı hâlâ bulunamadı ve polis, güvenlik görevlisi ile diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.