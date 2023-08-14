Son zamanlarda artan pahalılığı bahane eden ev sahipleri, kiralara fahiş tutarlarda zam yapmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi şehirlerde zam tutarları, fahiş tutarlara ulaştı. Yapılan zamlar %200’lere kadar varıyor. Bu durum kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarının artmasına da sebep oldu. Mahkemelerde bekleyen dosyalar nedeniyle davaların görülmesi yıllar sürebiliyor.

Ev sahiplerini caydırmak ve hukuksal süreci daha kolay hale getirmek için bazı önlemler alınmasına karar verildi. Yapılacak düzenlemeler ile fahiş tutarda zam yapan ev sahipleri için caydırıcı cezalar söz konusu olacak. 1 Eylül’den itibaren ev sahibi ve kiracılar ilk olarak arabulucuya başvuracak. Anlaşma sağlanamaması halinde mahkemeye başvurulacak.

KİRA TESPİT DAVASI SAYISI 100 BİNE ULAŞTI

Mahkemeler, kiracı-ev sahibi davaları ile uğraşmaktan diğer davalara bakamaz hale geldi. 100 binin üzerinde kira tespit davasının mahkemelerde beklediği ifade ediliyor.

Tahliye davası sayısının ise 50 binin üzerinde olduğu açıklandı. Bu nedenle 1 Eylül tarihinden itibaren tahliye ve kira tespit davası açmak isteyenler, ilk olarak arabulucuya başvuracak.

KEYFİ SEBEPLE TAHLİYE YAPILAMAZ

Mevcut yasal düzenlemelere göre kirasını düzenli ödeyen kiracıların, zaruri bir sebep olmadıkça tahliye edilmesi söz konusu olamıyor. Tahliye sadece ev sahibinin ya da onun sorumluluğunda olan bir kişinin ihtiyacı durumunda mümkün oluyor.

Tahliye işlemi, 10 yıl dolmadan geçerli bir sebep olmadan yapılamıyor. Ancak ev sahipleri genellikle bu düzenlemelere uygun hareket etmiyor. Ev sahiplerinin kiranın düzenli ödenmemesi halinde tahliye hakkı bulunuyor. Aynı zamanda konutta tadilat yapılması ve yıkım söz konusu ise tahliye yapılabilir.

Kiracının habersiz bir şekilde evi boşaltması halinde ev sahibinin üç aylık kirayı talep etme hakkı bulunuyor. Ancak ev sahibi yeni bir kiracı bulması halinde herhangi bir zararı olmadığı için eski kiracıdan ödeme alamıyor. Yeni düzenleme ile fahiş zam yapan ev sahibine üç yıla kadar hapis cezası verilebilecek.