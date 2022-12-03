Kiralık Ev İçin Anlaştı Sonunda Sokakta Kaldı

Bu kez dolandırıcıların ağına düşen bir adam İstanbul'da ev kiralamak isterken 15.000 lira ödeme yapması sonrasında sokakta kaldı. Evi internet sitesi üzerinden bunu nasıl sonrasında 15.000 lira ödedi fakat daha sonra eşyalarını getirdiği sırada dolandırıldığında anlaması üzerine polise başvuruda bulundu. Ahmet Doğan isimli genç adam Tekirdağ'dan İstanbul'a ev aramaya geldi ve internet sitesi üzerinden bulmuş olduğu daireye kiralamak adına kendisini ev sahibinin yeğeni olarak tanıtan kişiye bir ödemede bulundu. Doğan, geçen pazartesi günü İstanbul'a gelerek eve girmek istediği zaman daire kapı kilidinin değiştiğini fark etti ve daha sonra eşyaları ile beraber sokakta kaldı. Ev sahibi ise aynı kişiye suçladı ve daha önce de farklı birini aynı yöntemle dolandırdığını anlattı.

2 hafta önce Ahmet Doğan isimli genç adam Tekirdağ'dan İstanbul'a ev tutmak için geldi ve internet sitesi üzerinden bulduğu ev sonucunda dolandırıldı. Bekar ve işsiz olduğu gerekçesiyle ev bulmakta zorlandığını ifade eden Ahmet Doğan Küçükçekmece'de yer alan evi kiralamak için 15.000 TL'lik ödemeyi kendisine ev sahibinin yeğeni olarak tanıtan kişiye yaptı. Doğan Pazartesi günü Sefaköy'de bulunan eve geldi ve daha sonra daire kapısının kilidinin değiştirildiğini anladı. Bu durum karşısında eşyaları ile beraber sokakta kalan Ahmet Doğan karakola başvurdu ve aynı kişinin farklı insanları da bu şekilde dolandırdığını öğrendi.

Ahmet Doğan kira bedelini elden vermek zorunda kaldığını açıklarken Tekirdağ'da iş bulamadığı zaman İstanbul'a gelmek istediğini ve ev tutup iş bulacağını açıkladım bir internet ilanından geçen hafta cuma günü kiralık bir daire gördüğünü açıklayan Ahmet Doğan şahsı telefonu ile aradığını ve İstanbul’a davet ettiğini söyledi. Tekirdağ'dan otobüse binmesi sonrasında Küçükçekmece Sefaköy'e geldiğini belirten Ahmet Doğan şahısla görüştüğünü ve birlikte daireye baktıklarını daireyi beğendiğini ve tutmak istediğini belirttiğini ifade eden Doğan şahsın kendisine daire sahibinin yeğeni olarak tanıttığını belirtti. Şahsın dairenin amcasının olduğunu söylediğini ve daha sonra kendisini amcasıyla görüştürdüğünü belirten Doğan tanıştıklarını açıkladı. Kendisine dairenin anahtarını verdiğini ifade eden genç adam şahsın toplamda 15 bin lira para istediğini ifade etti.

Doğan parayı teslim ederken kuşku duyduğunu ifade ederken 15.000 lirayı nakit olarak verdiğini ve daha sonra şahısların parayı aldığına dair bir kağıdın arkasına yazıp imza atmasını istediğini söyledi. Onun ise kendisine “Sen bana güvenmiyor musun? Bak ben sana çok kırıldım” dediğini anlattı.

Ahmet Doğan İstanbul'a geldiğinde dolandırıldığını hissettiğini belirtirken tekrar Tekirdağ'a gittiğini ve bu adamların kendisine nakliyeci de ayarladığını söyledi. Olayları öğrendikten sonra karakola gittiğini ve orada bir kişiyi daha dolandırdıklarını öğrendiğini ifade eden genç adam o kişinin de 12 bin lira dolandırıldığını açıkladı. Şahsın verdiği isim telefon numarası ve T.C kimlik numarasının da sahte olduğu ve hiçbir isme kayıtlı olmadığını belirten Ahmet Doğan eşyalarının yanında yattığını havanın soğuk olduğunu ve yağmurun yağması sebebiyle ıslandığını açıkladı.