Kiracıya Büyük Müjde! Kira Fiyatları Pandemi Nedeniyle Yarı Yarıya Düşecek Yargıtay'dan Önemli Karar!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden kiracıları yakından ilgilendiren karar! Koronavirüs pandemisi nedeniyle kiralar yarı yarıya düşürülecek. Kiracıların kirada indirim talebi Yargıtay'ca kabul edildi.

Tüm Dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde de toplumun her kesimini etkileyen Koronavirüs pandemisi, ekonomik olumsuzluklarını da halen daha sürdürüyor. Zorlu pandemi koşullarında alınan kısıtlama kararları, pandeminin yarattığı zorluklar; başta esnaf olmak üzere emekli, çalışan, genç, yaşlı velhasıl toplumun pek çok kesimini etkiliyor. Bu süreçte kiracılar da ekonomik açıdan büyük zorluklarla karşı karşıya kalmış durumdalar. Ancak kiracılara sevindiren haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek Mahkeme, Bursa ve Ankara illerinde bulunan iki esnafın açtığı kira indirimi davasını kabul etti.

Bursa ve Ankara'da çalışan iki esnaf, pandemi koşullarından ötürü kira borcunu ödemekte zorluk yaşayınca Mahkeme'nin kapısını çaldı. Pandemiden ötürü işlerinin bozulduğunu belirten esnaflar, kiraya verenden indirim talep ettiklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını, mücbir sebep kapsamında kira bedellerinde indirim talep ettiklerini dava dilekçelerinde sundular. Ankara ve Bursa Bölge Adliye Mahkemelerinde bir ret bir de kabul kararı çıkınca Yargıtay 3. Hukuk Dairesi olaya el attı. Yüksek Mahkeme'nin 3. Hukuk Dairesi, kira bedelinde pandemi koşullarından ötürü indirim yapılmasına karar verdi.

Kiracılara Sevindiren Haber

Koronavirüs pandemisinden ötürü geçmişte yaptığı kira sözleşmesinde belirtilen kira bedelini ödemekte zorlanan esnafa Yargıtay'dan müjdeli haber geldi. Kira sözleşmesinin çökmesinin önüne geçmek ve sözleşmeyi ayakta tutabilmek adına uyarlamanın yapılması gerektiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, böylece kira sözleşmesinden kaynaklı iki taraf içinde doğabilecek mağduriyetleri önleme amacı taşıdığını göstermiş oldu.

Kira Bedeli Yarı Yarıya Düşürüldü

Bursa Nilüfer'de faaliyet gösteren esnaf, aylık 23 bin TL olan dükkan kirasını ödeyemediği için mahkemenin yolunu tuttu. Pandemiden ötürü işlerin bozulduğunu aktaran esnaf, Türk Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi çerçevesinde tedbir talepli kira uyarlama davası açtı. Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi önce tedbir talebini reddetti, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi ise mahkemenin kararını kaldırdı ve pandemi nedeniyle kira bedelinin yarı yarıya düşürülmesine hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi ise zıt bir hükme imza attı. Olay Yargıtay 3. Hukuk Dairesi önüne geldi ve kira bedelinin P düşürülmesine hükmedildi.