Kiracılık dönemini sona erdiren yeni konut kredisi kampanyası İş Bankası farkı ile duyuruldu. Ağustos ayına özel düşük faizli kredi teklifi ile sunulan finansman desteğinden şartları karşılayan tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Son dönemlerde artan kira fiyatları ile baş etmekte zorlanan vatandaşlar kira öder gibi konut kredisi kampanyasından yararlanabilecek.

İş Bankası'nın bireysel müşteri hesabı bulunan banka müşterisine özel sunduğu ev kredisi teklifi 120 ay kadar kullanılabiliyor. Ödemeler kişisel planlama üzerinden bütçeye uygun şekilde tasarlanıyor. Kredi notu ve sigorta kullanım durumuna göre bankanın sunmuş olduğu faiz oranı değişikliğe uğrayabiliyor.

İŞ BANKASI EV KREDİSİ ÖDEME PLANI

İş Bankası 500.000 TL ev kredisi 120 ay vade seçeneği ile ayda 14.756,37 TL taksitlerle geri ödeniyor. 500.000 TL kredi teklifi için bankanın sunduğu faiz oranı Ağustos ayına özel %2,85 olarak belirlendi. Banka tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve ipotek ücreti ile birlikte toplam ödenecek ödeme tutarı 1.778.290,40 TL'yi buluyor.

İŞ BANKASI EV KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İş Bankası Ev Kredisinin başvuracak kişiye olan en büyük avantajı satın alınacak evin kredisinin her ay sabit taksitlerle ödenebilir olmasıdır. Üstelik belirlenen taksit oranı kişisel gelire göre planlanabilir. İş Bankası konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler; isbank resmi adresi üzerinden Ev Kredisi seçeneğine tıklayarak “Hemen Başvur” butonunu kullanabilir.

TC kimlik numarası, cep telefonu numarası ve doğrulama kodu alanı girildikten sonra resmi banka kaydı oluşturulur. Ön onay alan konut kredisi başvuruları 3 ile 10 gün arasında sonuçlandırılır.