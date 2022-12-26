Kiracılığa son vermek isteyenler, devlet 250.000 TL hibe veriyor! 2023 prefabrik, betonarme ev yardımı efsane

2023 prefabrik, betonarme ev yardımı efsane... Kiracılığa son vermek isteyenler, devlet 250.000 TL hibe veriyor! Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda vatandaşlara çok önemli müjdeler sunuldu.

Yardım Paketi Miktarları

Cumhurbaşkanının duyurduğu müjdeli haberlere göre ev yardım destekleri ücretinde yüksek artışlar meydana getirildi. Duyurulan müjdeli haberlere göre prefabrik ev kurulumu destek ücreti arttırıldı. Evinde hasar bulunan dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerde büyük iyileştirmeler sağlandı. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara büyük destek sağlayacak paket sunuldu.

Dar gelirli vatandaşlara yönelik sunulan ev tadilat ve onarım ücretleri 25 bin TL’den 75 bin TL’ye kadar yükseltildi. Prefabrik ev kurulumunda vatandaşa büyük destek sağlayacak olan paket 40 bin TL’den 150 bin TL’ye kadar çıkarıldı.

En büyük yardım paketi iyileştirmesi ise betonarme ev inşası yapmak isteyen vatandaşlara geldi. Betonarme ev inşası için sunulan 70 bin TL’lik yardım 200 bin TL’ ye arttıralar büyük iyileştirmeler vatandaşları rahatlattı.

Gerekli Belgeler Neler?

Yardım paketi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlardan bazı gerekli belgeler getirmesi isteniyor. Ev inşaatının yapılacağı arsanın hak sahibine tam hisseli olarak ait olması isteniyor. Hane bilgilerinin yer aldığı nüfus kayıt belgesi, kimlik kartı, engellilik durumunu gösteren belge ve gelir belgesi isteniyor.

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