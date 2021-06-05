Kiracılara 5000 TL Nakit Desteği Verilecek! SGK üzerinden büyük fırsat

Kiracılara özel olarak verilen nakit desteği hakkında sizlere haberimizde bilgiler vereceğiz. SGK üzerinden verilecek bu devlet desteği, başvuruları pandemiye özel olarak verilecek. Bankalar ile yapılan anlaşma sonrasında ödemeler ne zaman olacak merak konusu olmaktadır. İşte detaylar...

Kiracı olan kişilere verilecek olan 5000 TL'ye nakit desteği, bankalar aracılığıyla ödenecektir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz. Kredi olarak verilecek bu destek ödemelerinde devletin belirlediği faiz oranları ile işlem yapacaksınız.

Pandemi desteği alan ve 5000 TL nakit desteği alabilmek için muhtaç durumda olmanız ve sosyal yardımlaşma kaydınızın olması durumunda onay alabileceksiniz. Destek parası olarak verilecek bu kredi için açıklamalar yakında yapılacak. Pandemi desteği ile birlikte verilen 1100 TL sonrasında kiracı olan kişilere 5000 TL nakit desteği de konuşulmaya başlandı. Bu destek ile pandemi döneminde verilecek en yüksek destek olması bekleniyor.

Kiracıya 5000 TL Nakit desteği nedir?

Muhtaç durumda olan kişilere bankalardan verilecek olan 5000 TL nakit kredi, 36 ay vadeli ödenecektir. Kredi başvurusu bankanın internet bankacılığı dan yapılacak. Kredi başvurusu sonrasında banka değerlendirme yapacak ve müşterilere hemen sonucu verecek. Onaylanan kredi internet bankacılığı üzerinden veya ATM üzerinden alınacak. Bu krediler ile ilgili henüz resmi gazete de yayın olmadı. Resmi gazete de yayınlandıktan sonra bankalar hemen bu kredi için devletin verdiği limitleri bitirmeyi hedefliyor.

Kiracı olan Emekliler alabilir mi?

Emekli olan kişilerin de kiracı olmaları durumunda ve maddi durumu kötü durumda olmaları durumunda, bu destekten faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca emekli olan kişiler, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankalarından emekli kredileri alabileceklerdir. Yüksek limitli alacağınız emekli kredilerinde ihtiyacınız kadar limit bankalar, kredi notunuz düşük olsa bile onay verecektir. Kredi ödemelerini de banka sizin emekli maaşınızdan otomatik kesecektir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yazımızın başında da dediğimiz gibi İnternet Bankacılığı üzerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu kredi desteğinin açıklanması sonrasında ve resmi gazetede yayımlanması durumunda bankalar kendi internet siteleri üzerinden kredi başvurusu için destek verecektir. Kredi sonucu uygun olan kişilere SMS ile bildirim gidecek ve kredilerini bildirimden sonraki 7 gün kullanabileceklerdir.