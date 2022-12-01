Kiracılar dikkat! Aralık ayı geldi! Bu haber sizi ilgilendiriyor! Bunu sakın yapmayın

Bunu sakın yapmayın... Kiracılar dikkat! Aralık ayı geldi! Bu haber sizi ilgilendiriyor! Son yıllarda ülkemizde artan gıda fiyatlarından sonra kanayan bir diğer yarada yüksek kira bedelleri oldu. Özellikle büyükşehirlerde ailelerin yaşayabileceği geniş evlerin aylık kira tutarları asgari ücretle yarışır hale geldi. Bu duruma bir son vermek isteyen devlet ev sahiplerine kiracılara yüzde 25’in üzerinde zam yapamamaları için yeni bir yasa çıkardı.

Siz Siz Olun Dikkat Edin

Mahkemeler son zamanlarda ihtarla ve tespit davalarıyla uğraşıyor desek abartmış olmayız.

Yüzde 25’ten fazla artış yapamayan ev sahipleri kiraların yeniden belirlenmesi için dava yoluna giderken ayak direyen kiracılarının en ufak yanlışlarını bile affetmiyor ve onlara evi boşaltmaları için ihtarname gönderiyorlar.

Özellikle uzun zamandır kontratlarınızı yenilemediyseniz ya da kira ödemelerinizde aksama, gecikme gibi sorunlar olduysa bu gibi durumlar mahkemelerde ev sahiplerinin elini oldukça güçlendirmektedir.

Ayrıca kiracı olarak komşularınızla da aranızı iyi tutmanızı tavsiye ederiz. Çünkü birkaç komşunuzun sizinle ilgili mahkemede vereceği olumsuz ifade sizi biranda haklıyken haksız konuma düşürebilir ve tahliye sürecinizi hızlandırabilir.

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