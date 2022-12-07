Kira Destek Ödemesi Ödemeleri Yatıyor? Nasıl Başvurulur? Ne Kadar Oldu?

Sosyal bakış açısı ile destek sunan devletin destek ödemeleri kira yardımı ile sürdürülmeye devam ediyor. Ekonomik zorluklar enflasyondaki yükseliş döviz kurundaki değişimler, ay sonununu getirmeyi zorluyor. Öte yandan her geçen yıl ve son dönemlerde yıl içerisinde en az iki kez kira artışları yükselerek devam ediyor. Geçiminde zorluk çeken vatandaşların kira destek ödemesinden faydalanabilmeleri için de özel bir alan oluşturuldu. Destek ödemesi kapsamında aylık düzenli aralıklarla PTT şubeleri aracılığı ile bu faydadan yararlanabiliyor. En çok merak edilen ise kira desteğinden kimlerin yararlanabildiği ve nasıl alınabildiğidir?

Kira Destek Ödemeleri 12 Ay Düzenli Yatacak!

Dar gelirli vatandaşların öncelikli olduğu kira destek ödemeleri 12 ay boyunca devam ediyor. Kişiye göre belirlenen Aile Destek Ödemelerinin zıttı bir politika ile hanenin geneli üzerinden bir düzenleme yapılıyor kira destek ödemesine başvuruda bulunanlar şartları karşılayanlar yaklaşık 2 hafta içerisinde ilk ödemesine kavuşabiliyor. Başvuruda bulunan kişinin banka hesabı olduğunda 12 ay boyunca düzenli olarak kişinin hesabına tanımlanıyor. Bunun yanı sıra başvuru yapan ve onaylayan tüm hak sahipleri PTT şubelerine giderek de ödemeyi alabilir. Kira yardımı tutarı ise bulunulan şehre göre değişebiliyor.



Kira Destek Ödemesi Ne Kadar Oldu?

Büyük şehirlerde bu rakam daha da fazlalaşırken küçük ve kırsal alanlarda azalabiliyor. Popüler ve gelişkin şehirler arasında yerini alan İzmir, İstanbul ve Ankara gibi yerlerde kira desteği 1.500 TL'ye ulaşıyor. En çok merak edilen konu kira yardımı desteğine nasıl başvurulacağı oldu. Herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan günümüzde online sistemler geliştirilerek devletin sunduğu tüm desteklere başvurabilmek kolay hale getirildi.

Kira Destek Ödemesine Nasıl Başvurulur?

Geçmişte olduğu gibi kurum önlerinde beklemek oluşan uzun kuyrukların bitmediği bir süreçten online başvuru aşamasına geçiş yapıldı. Bu da kişinin hak sahipliğini rahatlıkla iletebildiği e-devlet platformu oluyor. Kira destek ödemesinden faydalanmak isteyen tüm bireyler e-devlet platformunu online ortamda kullanarak başvurusunu gerçekleştirebiliyor. Aşağıdaki adımlar takip edilerek kısa sürede kira destek ödemesinden yıl bitmeden faydalanmaya başlanabilir:

Öncelikle kişinin online e-devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır.

Kişiye ait TC kimlik numarası ve şifre ile hesap aktif hale getirilir.

Sosyal yardım talebi ve sorgulama alanına geçilir.

Bu kategoride İçişleri Bakanlığının sorgulama ekranına yönelik bir yönlendirme yapılacaktır. Devam tuşuna basılır.

Ekrandaki bilgilerin doğruluğu kanıtlanır. Kontrol edilir ve başvuru aşaması tamamlanır.

Kira Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Kira destek ödemesinden faydalanma hakkı bulunan kişiler arasında şunlar yer alıyor: