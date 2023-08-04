Artan ev kiralarının ortasında, vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için giderek daha fazla bankalara yöneliyor. Erişilebilir konut finansmanına olan talep artarken, Ziraat Bankası cazip konut kredisinin kapsamlı özelliklerini açıklayarak öncülük ediyor. işte Bankanın yeni kredisini detayları.

ZİRAAT BANKASI EV ALMA YOLUNU YOLU AÇIYOR

Ev fiyatlarının hızla artmasının ardından, uygun fiyatlı konut arayışı çok sayıda vatandaşın bankaların önünde sıraya girmesine yol açtı. Sonunda ev sahibi olmak için kredi almanın cazibesi, talepte bir artışa neden oldu. Ev sahibi olma ihtimalinin giderek uzaklaştığı bir ortamda, pek çok kişi tanınmış bankalardan güvenilir finansal yardım alarak teselli buluyor.

Bu büyüyen trendin ortasında Ziraat Bankası, ev sahibi olmak isteyenler için bir umut ışığı olarak ortaya çıkıyor. Bankanın Yeni Evim Konut Kredisi'nin özelliklerini resmi internet sitesinde açıklaması piyasada heyecan dalgaları yarattı. Sayısız vatandaşın hayallerini kolaylaştırma taahhüdüne sadık kalan Ziraat Bankası, Yeni Evim Konut Kredisi için 1 milyon TL'lik yüklü bir kredi sunuyor.

KREDİ DETAYLARI VE MALİYET ORANLARI

Ev sahibi olma ihtimali artık ulaşılmaz bir hayal değil. Ziraat Bankası'nın Yeni Evim Konut Kredisi, hayalinizdeki eve adım atmanız için size kapıları açıyor. Artan konut fiyatları sizi yıldırmasın; yüzde 0,69 gibi rakipsiz bir faiz oranıyla 1 milyon TL'lik kredi fırsatını yakalayın.

Ziraat Bankası'nın Yeni Evim Konut Kredisi, yalnızca yüzde 0,69'luk dayanılmaz faiz oranıyla güçlü bir etki yaratıyor. Cazibesi bununla da bitmiyor; kredi, ev sahiplerinin krediyi kendilerine uygun bir hızda geri ödeyebilmelerini sağlayan 100 aylık rahat bir vade süresiyle birlikte geliyor. Düşünün, sadece 13.876,77 TL'lik aylık taksit tutarıyla ev sahibi olmaya adım atabilirsiniz. Ziraat Bankası’nın bu kredi için, yıllık maliyet oranı ise yüzde 8,8504’dir.