Kimlikle PTT’ye başvuranlara nakit para desteği verilecek! Başvuru saat 9.00'da başladı

Başvuru saat 9.00'da başladı! Kimlikle PTT’ye başvuranlara nakit para desteği verilecek! Salgın sırasında ve salgın sonrasında dünya sırasında yaşanan olaylar ve ekonomik kriz sonrasında birçok kişi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu sıkıntıları biraz hafifletmek amacı ile para yardımları ile ailelere destek verilmeye başlanmıştır.

Her Hane İçin Para Yardımına Nasıl Başvurulur?

Destek elektrik faturası yardımı biçimindedir. Elektrik faturası ile ilk olarak PTT’ye başvurmak gereklidir. Yardım ancak yardıma ihtiyacı olan ailelere yapılacaktır.

Bunun için aileye giren gelire ve ailedeki birey sayısına bakılacaktır. Öncelikle aileye giren tüm gelirler toplanacaktır. Sonra toplam ailedeki birey sayısına bölünecektir.

Çıkan kişi başına düşen gelir göz önünde bulundurulacaktır. Kişi başına düşen gelirin asgari ücretin yarısı ya da daha az olması gerekmektedir.

Bugün asgari ücret 5500 TL’dir. Yarısı olan 2250 TL’den az kişi başına gelir düşmesi gerekmektedir. Birçok ailenin bu yardıma başvuru şartlarını taşıdığı düşünülmektedir. Evraklarını hazırlayanlar hemen başvuruda bulunup yardımlarını alabilirler.

PTT’ye başvuru yapılarak alınması olası yardım 108 ile 180 TL arası değişmektedir. 1 ve 2 kişilik bir aile için yardım miktarı 108 lira, yani 75 kilovat saat olarak belirlenmiştir.

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