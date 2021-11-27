Kimlikle 5000 TL Ödeme Başladı, Son Dakika

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler son zamanlarda bankaların kredi kampanyalarını takip ederken özellikle özel bankaların yapmış olduğu kampanyalara uzaktan başvuru yaparak onay alıp almadıklarını göre biliyorlar. Son dakika kampanyası yapan denizbank'ta 5000 TL'ye kadar başvuru yapan vatandaşlara acil ihtiyaçların da kullanabilmesi için 36 ay vadeli destek kredisi verecek. Banka şubesine gitmeden sms ile veya internet üzerinden başvuru yaparak sonuç alabileceğiniz bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için bu sabahtan itibaren başvuru alınmaya başladı.

Denizbank yapmış olduğu açıklamada 5000 TL onay almak isteyen kişilerin özellikle kendi bankası'nda hesabı olması durumunda 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını ve bu parayı hızlı bir şekilde düşük faizlerle kullandıracak açıkladı. 5000 TL üzerinde de verilecek olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka şartlarına uygun olması gerekiyor.

Daha önce bankalarda çalışmış olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde ise hemen onay olabilir ve Denizbank üzerinden 5000 TL kullanabilir. Denizbank üzerinden en kolay başvuru yöntemlerinden bir tanesi olan SMS ile kredi başvurusu yapmış olmanız durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve eğer kredi onayı alırsanız banka hesabınız olmasa bile gelir belgesiz olarak Denizbank şubesi üzerinden bu parayı kullanabilirsiniz. Denizbank ayrıca banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu için işlem yapıyor.

Sms ile Denizbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız t.c. kimlik numaranız ile sorgulama yapılacak ve bu sorgulama sonucu size 5 dakika içerisinde gönderilecek. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizleri hızlı bir şekilde sonuç verilir ve verilen bu sonuca göre hızlı bir şekilde tekrardan Kredi kullanırsınız. 3280 numarasına göndermiş olduğunuz mesajla eğer kredi onayı mesajı gelirse banka şubesine giderek sadece kimliğinizi verip ve mesajı gösterip Kredi kullanımına gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan kişiler Bu banka üzerinden yapacakları Kredi başvurularında bireysel ihtiyaç kredisi bölümünden işlem yapacak.