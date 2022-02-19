Kimlik Numarasının Son Hanesi çift ve 0 olanlara 15 000 TL Ödeme Yapılacak. Başvurular Nasıl Yapılacak?

T.C. kimlik numarasının son hanesi çift ve 0 olan vatandaşlara 15 bin TL ödeme yapılacak. Peki başvurular nasıl yapılacak? Son dakika olarak bankalar tarafından paylaşılan bilgilerin detayları belli oldu. Detaylara ilişkin bilgiler haberimizde…

T.C. kimlik numarasına göre ödemeler devam ediyor. 15 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için özel bankalardan duyuru geldi. 15 bin TL’den faydalanmak isteyen kişiler T.C. kimlik numarası üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilirler. Başvuru sonucundan ödemeler hesaplarına aktarılır. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler krediyi kullanmak istediklerinde kampanyaya katılım sağlayarak oturdukları yerden başvurularını yapabilirler. Kredi notu 1200 ve üzeri olan vatandaşlara hızlı dönüş yapılarak imkândan faydalanmaları sağlanır.

QNB Finansbank ve Denizbank İhtiyaç Kredisi

Özel bankalar arasında bulunan Finansbank ile Denizbank 15 bin TL tutarlı ve 36 ay vadeli kredi kampanyası sunuyor. Kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlara başvuruları halinde ilk ödemesi 3 ay ertelemeli olan ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. Gerekli bilgileri resmi internet siteleri üzerinden paylaşıldı.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların kredi notu 1300 ve üzeri olması gerekiyor. Banka şubelerine uğramadan cep telefonlarından SMS yolu ile başvuru yapabilirler. Her iki banka üzerinden başvuru yapmak için T.C. kimlik numarası yazılarak 50 30’a mesaj iletilir. Denizbank üzerinden başvuru yapılacak ise T.C. kimlik numarası yazılarak 32 80’e mesaj iletilir.

Yapılan başvuru sonucu bankalar tarafından ilgili kişiye dönüş yapılarak onaylanan tutar hakkında bilgi verilir. Gelir belgesine gerek duymadan en yakın banka şubesine gidilerek kredi kullanılabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank Kredi İmkânı

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 15 bin TL tutarında nakit kredi başvurusu yapılabilir. Banka şubelerine uğrayarak kimlik numarası üzerinden ne kadar onay alınacağı öğrenilebilir. Bunun yanı sıra internet bankacılığı kullanılarak kredi imkanından faydalanabilirler. Kamu bankaları düşük faiz oranları ile vatandaşlara kredi imkânı sunuyor. Düşük faiz oranlı kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar kamu bankalarından birini tercih edebilirler.