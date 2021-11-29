Kimlik Numarasına 10.000 TL Ödeme Var, Bugün 16.00 da Başladı

Kimlik numarasına 10.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Kimlik numarasını 10.000 TL ödeme almak istiyorsanız yapılan bu kampanyaya başvuru yaparak onay almanız gerekiyor. Ekonomik sıkıntısı olan kişilere bankalar tarafından yapılan yeni nakit kampanyasında kimlik numaranızı üzerinden 10.000 TL ödeme alacaksınız. 10.000 TL kampanya yapan bankaların başında gelen TEB Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte vatandaşlara sms ile ve internet üzerinden hemen onay verecek.

Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar 10.000 TL'ye kadar ödeme alırken kimlik numaranız ile yapılacak olan sorgulama sonrasında faiz oranları belirlenecek. 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek olan bu Kredi 36 ay vadeli almış olduğunuz kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunulacak.

TEB Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda hemen onay alabilecek. Kredi notu düşük olan kişiler kredi başvurusu yaparsa olumsuz yanıt alabilir. Bankalarda icralık olan kara listede olan kırmızı kalem olan kişiler başvuru yaptıkları zaman red yanıtı alacaktır.

TEB Bankası banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar SMS atarak hemen başvuruda bulunabilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek t.c. kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı 4466 numarasına gönderebilirsiniz. Cep telefonunuza atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek ve 44 66 numarasına yazılan bu mesaj sonrasında mesaj atılan cep telefonuna sonuç gelecekler. 4466 numarasına yazılan mesaj sonrasında kredi onayı almak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek onaylı tutarı kullanabilir.

TEB Bankası sms haricinde ayrıca ATM üzerinden bankanın resmi internet sitesi üzerinden de vatandaşlara başvuru yapma imkanı sunuyor. Başvuru yapmak istiyorsanız ben kadın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz ve tam olarak doldurmanız gerekmektedir. TEB Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonucu olumlu olursa size en yakın banka şubesinden yapmış olduğunuz başvuruyu kullanacaksınız.