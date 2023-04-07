KİMLİK numarası son hanesi 0 2 4 6 8 olan herkes bu bankadan şartsız ödeme alıyor! 50.000 TL ödeniyor

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan kefilsiz ve uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan 50.000 TL krediler ile ilgili yeni bir duyuru paylaşıldı. Yapı Kredi Bankası kefilsiz ve gelir belgesiz olarak vereceği 50.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte duyurularını paylaşırken banka müşterisi olan vatandaşlara kimlik numaraları üzerinden ödemeler vereceğini açıkladı. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler banka şartlarına uygun olmaları halinde Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde ödeme alabilecek ve diledikleri zaman bu ödemelerden faydalanarak internet bankacılığı üzerinden de kredi kullanabilecek.

Yapı Kredi Bankası son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında vatandaşların kredi puanına göre uygun faiz oranları ile birlikte işlemler sağlarken nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların 5 dakikada sonuçlarına göre işlemlerini gerçekleştireceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsunuz banka müşterisi olan herkese diledikleri zaman bu bankadan uygun faizlerle kredi alabilmektedir. Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel kredi kullanacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması durumunda 7/24 başvuru yapabilecekleri yöntemlerde mevcuttur.

Yapı Kredi Bankası SMS ile ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 krediyi imkanı sağlarken Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile birlikte de hangi bankadan ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen Yapı Kredi Bankası üzerinden öğrenebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihi yazarak 44 11 numarasına mesaj gönderebilir ve başvuru gerçekleştirebilirsiniz.