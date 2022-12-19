Kimlik numaranıza 32000 TL ödeme yattı! Banka hesabı olanlar kontrol ederek, gözlerine inanmadı!

Tc Kimlik numaranız üzerinden Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan yeni kampanyada nakit ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden sizlerde bu iki banka üzerinden 32000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız ve banka hesabınızın olması durumunda başvuru yapmadan da onay alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, mobil uygulamalar üzerinden bu işlemleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bireysel müşterilerin ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için başvurularını, gerçekleştirecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için 32000 TL'ye kadar kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte hesabınıza yatacaktır.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek veya banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde yaparak, 32000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla birlikte hemen ödenecek.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya bankanın internet bankacılığına girerek buradan başvuru yapmanız mümkün olmaktadır. En düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde 32000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacaktır. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi işlemleriniz hesabınıza yatırarak da öğrenebilirsiniz.