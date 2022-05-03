Son Dakika Haberi: Kimlik Numaranız Üzerinden İhtiyaçlarınız İçin 10 Bin TL İle 20 Bin TL Arasında Ödeme Alabilirsiniz! 10.000 TL ile 20.000 TL arasında ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz bankaların kredi müracaat koşulları nelerdir? Sizlere bu haberimizde 36 ay vade seçeneğine sahip bir şekilde alacağınız 10.000 TL ile 20.000 TL arasında ihtiyaç kredisi sunan bankalar ile ilgili bilgiler vereceğiz. Bu limit arasındaki kredileri kimlik ile alabileceksiniz ve kredi banka politikalarına uygun olmanız gerekir. Bankalardan yapılan tüm kampanyalarda sizin kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılmaktadır. Sizlerde kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapmak istiyorsanız, başvurunuzu aşağıdaki bankalardan yapabilir ve 10 bin TL ile 20 bin TL arasında nakit kredi ödemesi alabilirsiniz. Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişiler başvurularını gerçekleştirmektedirler.

Denizbank 10.000 TL ile 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız bankaya kısa mesaj atabilirsiniz. Daha sonrasında cep telefonunuza gelecek kısa bir mesaj ile Denizbank tarafından sunulacak kredinin onayının verilip verilmediğini anlayabilirsiniz. Onay verilmesi halinde anında 10.000 TL ile 20.000 TL arasında ihtiyaç kredisini hesabınızda bulacaksınız. Başvuru yapmak için SMS atacak olan kişilerde bankadan hızlı bir şekilde işlem yapabileceklerdir! Nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte sizlerde Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunu SMS ile yapın! KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına atacağınız mesaj ile birlikte bu bankadan kredi almış olacaksınız!

Vakıfbank 10.000 TL ile 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu Bankası olarak faaliyetlerini sürdüren Vakıfbank üzerinden 36 aylık vade seçeneği ile 3 ay ertelemeli bir şekilde 10.000 TL ile 25000 TL arasında ihtiyaç kredisini çekebilirsiniz.

En az 6 aylık sigorta durumuna göre düzenli bir şekilde geliri olan vatandaşlar, 40 bankasının herhangi bir şubesine giderek kredi başvuru işlemlerini yapabilir

Vakıf Bankası'ndan 10.000 TL ile 20.000 TL arasında ihtiyaç kredisi çekildikten sonra tüketicinin adeta keyfine göre 3 ay ya da 6 ay ertelemeli olacak şekilde taksit ödemeleri başlayacaktır.