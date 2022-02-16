Kimlik Kartı ve Ehliyet Kartı Olanlara 15.000 TL Ödeme Bu Sabah Başladı! Başvuruları Yaparak Hemen Onay Alacaksınız. Nakit ihtiyacı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvurularını gerçekleştirdik, artık acil ihtiyaçlarında kullanabilecekleri 15.000 TL, nakit ödemesi alabilecek.

Acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, kimlik kartınız ve ehliyet, kartınız ile birlikte banka şubelerine başvuru yaparak, hemen onay alabilir veya banka şubelerine gitmeden istediğiniz zaman uzaktan, kredi başvuru yöntemleriyle birlikte onbeş bin teli alıp alamadığınızı görebilirsiniz.

QNB Finansbank

Kimlik veya ehliyet ile ihtiyaç kredisi veren bankaların başında gelen Finansbank Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte on beş bin TL ödeme alıp alamadığınızı sizlere söyler. Kredi başvurusu için bankaya sadece TC kimlik numaranızı istemektedir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı: 50 30 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde yapılan kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek, onaylanan tutar kadar kredinin nekadar olduğunu hemen mesajda, göreceksiniz.

Denizbank

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvuru yapabileceğiniz bir diğer banka ise Denizbank olmaktadır. Denizbank'ın resmi internet sitesine girerek web kredi kampanyasına katılabilir veya bu bankadan SMS kredi kampanyasına katılarak mesaj atabilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. Gönderilecek olan mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi onayı verdiğini söyleyecektir. Eğer kredi onayı alırsanız daha bu kredi onayı mesajı ile birlikte en yakın DenizBank şubesine giderek, kimlikle kredi kullanabileceksiniz.