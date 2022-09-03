Kimlik Kartı Numaranızın Son Hanesi 0-2-4-6-8 Olması Durumunda Ay Sonuna Kadar 90.000 TL Ödeme Hakkı Kazanacaksınız!

Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında yüksek limitli 90000 TL ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi almak isteyen vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası, yeni bir kredi kampanyası hazırladı. 90000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan sadece bireysel müşterilerin kampanya TC kimlik kartı numaraları üzerinden sorgulama yapıldıktan sonra onay alabileceği haberi geldi. Son zamanlarda yapılan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurularında özellikle kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıkları hakkında bilgiler hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan bu kredilerde şartları uygun olarak hemen hizmet verilecektir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden atmış oldukları mesajıyla birlikte oturdukları yerden ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedirler. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi 50000 tl kadar kullandırılmaktadır. 90000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere en fazla 24 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

90.000 TL KREDİ BAŞVURUSU

Yapı Kredi Bankası üzerinden 90000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen işlem yapabiliyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Sms ile yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka, değerlendirmeye, sizin kimlik numaranız üzerinden yaparak hızlı birşekilde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri sizlere kısa mesaj olarak gönderecek ve onaylanan krediye en yakın Yapı Kredi Bankası şubesinden kullanacaksınız.