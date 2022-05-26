Kimlik Kartı İle Ehliyet Kartı Olanlar Ödeme Yapılacak! Başvurulara Hemen Onay Verilecek…

Kimlik kartı ile ehliyet kartı olanlar ödeme alacak. 15 bin lira tutarındaki ödeme bu sabah başladı. Başvuru yaparak ödemeyi alabilirsiniz. Detaylar haberimizde…

Kimlik Kartı ile Ehliyet Kartına sahip olanlara 15 bin lira tutarında ödeme yapılacak. Ödemeler sabah itibari ile başladı. Başvuruda bulunacak olanlara hemen onay verilecek. Nakit ihtiyacı duyan vatandaşlar, başvurularına yaparak ödemeye hak kazanabiliri. Acil ihtiyaçlarında kullanacakları 15 bin lira tutarındaki nakit ödemesine hak kazanabilirler.

Acil ihtiyaç kredisine ihtiyaç duyulması halinde kimlik kartı ile ehliyet ile birlikte banka şubelerine giderek onay alınabilir. Banka şubesine gitmeye zamanı olmayan vatandaşlar ise başvurularını uzaktan yapabilirler. Kredi başvurusu yaparak 15 bin lira ödemeye hak kazanabilirler.

QNB Finansbank’tan Ödeme

Vatandaşlara ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında bulunan Finansbank üzerinden krediye katılım sağlamak için, cep telefonu ile başvuru yapılabilir. Mesaj gönderilerek 15 bin lira ödemeye hak kazanabilirsiniz. Kredi başvurusu için, TC kimlik numarası yazılarak bu mesajı 5030 nolu numaraya göndermek yeterle olacak. Yapılan kredi başvurusunun ardından kredi sonucu sizlere bildirilir. Gelen mesajda onaylanmış olan kredi ile ilgili bilgiler yer alır. Onaylanmış olan krediyi hemen kullanabilirsiniz.

Denizbank’tan Ödeme

TC Kimlik numarası kullanılarak Denizbank üzerinden verilecek olan krediye başvuru yapabilirsiniz. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapmak mümkün. İnternet üzeriden başvuru yapılarak kampanyaya katılım sağlanabilir. Bunun yanı sıra kampanyaya katılım sağlamak için cep telefonundan SMS atılarak da kredi başvurusu yapılabilir. Mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakılarak TC kimlik numarası yazılarak 3280 nolu numaraya gönderilir. Mesaj sonrası alınacak kredi ile ilgili olarak geri dönüş yapılır. Şayet onay alınmış ise en yakın Denizbank şubelerine gidilerek kimlik ile kredi kullanımına başlayabilirsiniz.