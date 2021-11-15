Kimliğinizi götürüp 20.000 TL kredi alacağınız bankalar yayımlandı, Son dakika

Kimliğinizi götürüp 20.000 TL kredi alacağınız bankalar yayımlandı. Sizlerde bu bankalardan sadece kimliğinizi götürerek anında 20.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Başvuru şartları ve kredi alacağınız bankaları yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…

Bankaların ihtiyaç kredilerinde artık, iyi müşteri grubunda olan kişilerin kimlikle bankalardan kredi alacaklarını söylemek istiyoruz. Gelir belgesiz kredi veren bankalar, kredi başvurusu yaptığınızda, sizin TC kimlik numaranızı alarak hızlı bir şekilde sorgulama yapacaklardır. Bu sorgulamada kredi notu uygun olması durumunda hemen işlem yapabilir, onaylanan kredinizi bankadan kullanabilirsiniz. Bazı bankalarda, şubelere gitmeden önce başvuru yapabiliyorsunuz. Bu şekilde onay almanız durumunda, kimliğinizle şubelere giderek kredi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere kimliğinizle giderek kredi alacağınız bankalar hakkında bilgiler verelim.

Denizbank Kimlikle 20.000 TL Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın öncelikle uzaktan kredi başvuru kanallarında işlem yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, şartlara uygun olan kişiler hemen onay alacaklardır. Kredi için SMS veya WEB sitesi üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz. Denizbank kredi başvurusu yapmak için Kredim yazın boşluk ve TC Kimlik numaranızı yazarak 3280’e mesaj atın. Bu kredi başvurusu sonucu olumlu olursa, en yakın banka şubesinden 60 ay vadeye kadar 20.000 TL kredi kullanabileceksiniz. Denizbank sms kredi gibi ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden de işlem yapmaktadır.

Fibabanka 20.000 TL Kimlikle Kredi Başvurusu

Fibabanka üzerinden 20.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yapacağınız zaman SMS atabilirsiniz. Bunun için kimlik numaranızı yazdıktan sonra 3422’ye mesaj atıp kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru sonucu 10 dakika içinde cep telefonunuza gelecektir. Onaylanan kredinizi kimliğinizle birlikte en yakın Fibabanka şubesine giderek kullanabilirsiniz. 60 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 3 ay erteleme imkanı da sunulmaktadır. Banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek de kimlikle kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Garanti BBVA 20.000 TL Kimlikle Kredi Başvurusu

Sadece kimliğinizi alıp en yakın Garanti BBVA şubesine giderseniz, banka size 20.000 TL kredi onayını verecek ve hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Garanti BBVA üzerinden verilen bu kredilerde banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilerin, 90 günlük kesintisiz (en az) sigortası olması durumunda onay alacaklarını söylemek istiyoruz. Garanti BBVA 20.000 TL kredilerde 60 ay vadeye kadar işlem yapan bankalardan birisidir. Ayrıca resmi internet sitesine girerek de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Kimlikle 20.000 TL Kredi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de kimliğinizi vererek 20.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Banka 60 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda Yapı Kredi Bankası kredi notu yüksek olan kişilere ayrı faiz oranı uygular. Başvuru için SMS atabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek, kredi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ayrıca internet bankacılığı kullanan müşterilerine de bu kredi imkanından faydalanmalarını sağlamaktadır. Bankadan maaş alıyorsanız, daha yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmanız mümkündür.