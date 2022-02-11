Kimliği ile Gelene 25 bin TL Ödeme Yapılacak! Gelin ve Hemen Alın

Kimlik numaranızla beraber 25 bin TL’lik ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. 25 bin TL’ye kadar olan bu krediyi kimlik numaranız üzerinden kullanmak için banka vasıtasıyla uygun faiz oranlarıyla sunulan krediye başvurmalısınız. QNB Finansbank ve Garanti Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen bu kampanya, uygun faiz seçenekleriyle 36 aya varan fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu tür bir kredi için ilk taksit 3 ayrı vade farkıyla yapılabiliyor. Banka müşterinin kredi puanına göre krediye onay verip vermeyeceğine dair karar alıyor. 36 ay ve daha kısa vadeye sahip şekilde işlem gerçekleştirmek isteyen birey ihtiyaç kredisi kullanmayı talep ederse banka koşullarına göre krediyi hemen kullanmaya başlayabilir.

QNB Finansbank

5030 numarasına kimlik numaranızı QNB Finansbank aracılığıyla SMS formatında göndermeniz lazımdır. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi konusunda başvuruda bulunan bireyler gönderdikleri kısa mesaj ile 36 aya varan vadeye sahip ihtiyaç kredisine sahip olabilir. QNB Finansbank ile mobil aplikasyon üzerinden de bu kampanyaya başvurabilmeniz mümkündür.

Banka müşterileri kredilerini kullanabilmek adına internet bankacılığı parolalarını kullanabilecektir. İhtiyaç kredisinden faydalanmak isterseniz bankanızdan kısa mesaj ile 36 aya değin ihtiyaç kredisi alabilir, bankanın kendi resmi web sitesini ziyaret ederek oradan da ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Garanti BBVA

Garanti Bankası’na 25 bin TL’ye dek varan ihtiyaç kredisi konusunda başvuru yapmak için 18 yaşınızın üzerinde olmanız lazımdır. Bu şekilde en yakın banka şubesini ziyaret ederek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bir kredi başvurusu formu doldurduğunuz zaman eğer üç aydan daha fazla çalıştığınıza dair bilgi sunarsanız banka size yüksek olasılıkla kredi sağlar diyebiliriz.

Emekli kişiler emekli oldukları zaman bu banka bünyesinden emekli maaşlarını çekerek kredi alabilirler. Kişilere 36 ay vadeli 3 aya kadar da ödemesiz 25 bin TL’ye varan ihtiyaç kredisi verilmeye başlanıyor. Garanti Bankası ve QNB Finansbank’ın yanında İş Bankası, Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası da 25 bin TL’ye değin giden bir internet kredisi vermektedir. Detaylı bilgiyi bankalardan alabilirsiniz.