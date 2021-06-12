Kim Jong-un Daha Ağır Cezalar Hazırlıyor!

Güney Kore pop kültürü K-Pop’u 'tehlikeli bir kanser' olarak tanımlayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yapmış olduğu açılamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Jong, geçtiğimiz günlerde bir Kuzey Kore vatandaşını Güney Kore dizi ve filmlerini satması gerekçesi ile ailesinin ve 500 kişinin önünde kurşuna dizdirmişti. Bunun yanı sıra, Güney Kore içeriklerinin bulunması halinde ölüm de dahil daha ağır cezaların uygulanacağı haberini paylaştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Güney Kore’de ortaya çıkan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan K-Pop’u ile ilgili ‘tehlikeli kanser’ şeklinde ifadeler kullanmasını ABD’li ünlü gazete New York Times aktarmıştı.

New York Times tarafından yapılan haberde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkesinin kültürünü zedelediğini gerekçe sunarak K-Pop’a karşı bir kampanya başlattığını belirtmişti. Bununla birlikte, Güney Kore popüler kültürünün belirtilerini taşıyan tüm içeriklerin ayıklanmasını istediğini söylemişti. İlgili içeriklerin Kuzey Kore’ye getirilmesi halinde ise ölüm cezası dahil olmak üzere daha ağır cezalar ile karşı karşıya kalınacağı da açıklanan bilgiler arasında yer almıştı. Güney Kore tarzında yazan, şarkı söyleyen veya konuşan kişilerin ise iki seneye kadar ağır iş yükü ile karşı karşıya kalacağı duyurulmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore popüler kültür içeriklerinin ülkesindeki "kıyafetleri, saç stillerini, konuşma tarzını ve davranışları" bozduğunu düşündüğünü açıklamış ve ülkeye K-dramaları ve K-pop müziğini kaçak yollardan sokan Kuzey Korelilerle, güvenlik yetkilileri ile farklı biçimlerde ilgilenileceği belirtilmişti. Tüm bunların kontrol edilmediği durumda ise Kuzey Kore'nin 'nemli bir duvar gibi olmasına, ülkenin parçalanmasına' neden olacağı söylenilmişti.

Geçtiğimiz sene Kuzey Kore’de, Güney Kore kültür endüstrisi içeriklerini izlerken yakalanan ya da elinde bulunduran vatandaşları çalışma kamplarında çalışmaya zorlayacak bir yasayı geçirdiği Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi tarafından belirtilmişti.