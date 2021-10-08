Kilo Nasıl Verilir? Kilo Vermek İçin Yapılması Gerekenler!

Karın yağlarından kurtulmak ve kilo vermek istemiyorsa yalnızca yaz mevsimi gelirken değil dört mevsim boyunca bazı durumlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bazı zamanlarda yaşanılan yemek yeme krizleri, denediğimiz farklı diyetler ve uzun saatler boyunca yapılan kardiyolar ise bu dönemi çekilmez bir hale sokabilmektedir. Ancak özenle hazırlanmış bir rehber ile bu konu daha pratik bir hale gelebilir.

Yapılması gereken ilk şey kalori saymak olacaktır. Bu şekilde kilo vermek daha kolay bir hale gelir. Gün içerisinde alınan besinlerin kalorisini tutmak kilo verme sürecinde işi kolaylaştıracak ve yardım sağlayacaktır.

Kalori saymanın yanı sıra sıvı tüketimi de oldukça önemli bir noktadır ve dikkat edilmesi gerekir. Ancak hangi sıvıların tüketilmesi gerektiğinin bilincinde olunması da bir diğer önemli nokta olmaktadır. Kiraz sapı çayı, nane çayı ya da yeşil çay vücuttaki ödemi atmaya yardımcı olurken kalori almayı da engelleyecektir.

Kilo vermek için elbette bir diyet uygulanması gerekir fakat kısıtlayıcı ve sürdürülmesi zor diyetler her zaman fayda sağlamaz. Kilo vermek adına akşam saatlerinde karbonhidrat grupları olan bulgur, ekmek, makarna, çorba pirinç ve patatesi azaltmak ya da kesmek işlenmiş ürünlerden uzak durmak, gün içerisinde şekerli gıdalar tüketmemek ve yağlı yemekler yememek gibi bazı kısıtlamaların uygulanması sonucunda istenilen durum elde edilebilir. Aynı zamanda diyet sürecini zorlaştıracak değil daha eğlenceli bir hale getirerek bu süreci daha kolay bir hale de getirebiliriz.

Vermek istenen kiloları maksimuma çıkarabilmek adına kardiyo ile ağırlık egzersizi yapılması gerekmektedir. Uzun saatler boyunca kardiyo yapmaya gerek kalmaz fakat 20 40 dakika arası kolay olarak yapılabilen bir kardiyo egzersizi seçilebilir. Bunlar koşu, ip atlama, kürek makinesi, tempolu yürüyüş ve kick boks olarak değişmektedir. Özellikle kardiyo egzersizleri sabah saatlerinde aç karnına yapıldığı zaman kilo verme sürecine de yardım sağlayacaktır.