Killa Hakan yoğun bakıma alınma nedeni ve hastalığı açıklandı

Türk rap müziğinin duayen ismi Killa Hakan yoğun bakıma alındı. Killa Hakan'ın hastalığı ne? Killa Hakan yaşıyor mu öldü mü sorusu cevap arıyor! Killa Hakan son sağlık durumu ve hastalığı hakkında açıklama geldi!

Killa Hakan'a ne oldu?

Ünlü rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alındı. Yakın arkadaşların "Ölüm kalım savaşı veriyor" açıklaması yüreklere ağza getirdi. Killa hakan hastalığının sebebi ve son sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

Killa Hakan öldü mü?

rap müziğinin yaşayan efsanesi Killa Hakan hayatta. Yoğun bakımda olan Killa Hakan'ın sağlık durumu iyiye gitmiyor.

Killa Hakan son sağlık durumu nasıl?

Killa Hakan'ın son sağlık durumu açıklandı. Ünlü rapçinin durumunnu ağır olduğu ve kötüye gittiği aktarıldı!

Killa Hakan'ın hastalığı ne?

Rapçi Killa Hakan konuşmakta zorlandığı için hastaneye kaldırıldı. Killa hakan'ın nefes alıp vermekte zorlandığı ve artık konuşmakta bile acı çektiği için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Killa Hakan'ın yoğun bakımda şu an için cihazla nefes alıp verdiği aktarıldı.