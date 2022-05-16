Kilise Liderleri İsrail Polisinin Ebu Akleh'in Cenazesine Düzenlediği Saldırıyı Kınadı

Kudüs'teki en üst düzey Katolik din adamı, geçtiğimiz Çarşamba günü öldürülen El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in tabutunu taşıyan yas tutanların polis tarafından dövülmesini kınadı ve İsrail makamlarını insan haklarını ihlal etmek ve Katolik Kilisesi'ne saygısızlık etmekle suçladı.

Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa Pazartesi günü St Joseph Hastanesi'nde gazetecilere verdiği demeçte, dünya çapında yayınlanan olayın, hastaneden Kudüs'ün Eski Şehir'indeki yakındaki bir Katolik kilisesine giden binlerce kişilik Filistin bayrağı sallayan kalabalığa karşı "orantısız bir güç kullanımı" olduğunu söyledi.

Pizzaballa gazetecilere verdiği demeçte, polis saldırısının "kamusal alanda da gözlemlenmesi gereken temel insan hakkı olan din özgürlüğü de dahil olmak üzere uluslararası norm ve düzenlemelerin ciddi bir ihlali" olduğunu söyledi.

Pizzaballa, "İsrail'in polis işgali ve orantısız güç kullanımı, yas tutanlara saldırması, coplarla vurması, duman bombası kullanması, plastik mermi atması, hastanenin hastalarını korkutması, uluslararası normların ve düzenlemelerin ciddi bir ihlalidir" dedi.

St Joseph Hastanesi ayrıca, İsrail güçlerinin Ebu Akleh'in cesedinin yattığı binaya baskın düzenlediğini gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı ve baskın sonucunda 13 kişinin yaralandığını söyledi.

El Cezire'den İmran Han, hastanenin kilise yetkilileriyle birlikte olanlar için İsrail makamlarına karşı yasal işlem başlatacağını söyledi.

"Buradaki öfke aşikar," dedi Khan, hastanenin girişinden konuşurken. "Hastanenin genel müdüründen, 31 yıl boyunca hiç böyle bir şey görmediğini söylediğini duyduk."

"Hastane yetkilileri, [İsrail güçlerinin] içeri girmesi için kesinlikle hiçbir neden olmadığını söylüyor" diye devam etti ve güçlerin eylemlerini tanımlamak için kullanılan üç anahtar kelimenin utanç verici, saygısızlık ve orantısız şiddet kullanımı olduğunu da sözlerine ekledi.

Cuma günkü saldırı dünya çapında kınama çekti ve işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail baskınını haberleştirirken Ebu Akleh'in öldürülmesine yönelik şok ve öfkeye katkıda bulundu.

25 yıldır El Cezire ile bağlantılı bir Filistinli Amerikalı olan Ebu Akleh, Cenin mülteci kampındaki bir İsrail askeri baskınını takip ederken öldürüldü. Arap dünyasında İsrail yönetimi altındaki Filistin yaşamının zorluklarını belgelemesiyle tanınan bir ev adıydı.

Onunla birlikte olan gazeteciler, Filistinli yetkililer ve El Cezire de dahil olmak üzere tanıklar, İsrail ordusunun ateşiyle öldürüldüğünü söylüyor.

Ordu, başlangıçta Filistinli silahlı adamların sorumlu olabileceğini söyledikten sonra, daha sonra geri adım attı ve şimdi ölümcül mermiyi kimin ateşlediğinin belli olmadığını söylüyor. Ancak İsrail'in Haaretz gazetesine göre, İsrailli yetkililer, 190 metre uzaklıktaki bir ordu aracında oturduğunu ve Ebu Akleh'i "görmediğini" söyleyen mermiyi ateşlediğine inanılan askeri sorguladı.

Cenaze şiddeti üzerine uluslararası bir kargaşadan sonra, İsrail polisi yas tutanlara saldıran memurların davranışları hakkında bir soruşturma başlattı ve bu da palyaçoların tabutunu neredeyse düşürmesine neden oldu.

Ancak Ebu Akleh'in kardeşi Anton, El Cezire'ye bağımsız bir soruşturma için direnme umudu olmadığını söyledi.

Khan, "İsrail polisi başlangıçta ailenin talimatlarına göre hareket ettiklerini söyledi, Tony [Anton] asla gerçekleşmediğini söyledi" dedi. "İsrail polisinin anlatısı tamamen parçalandı."