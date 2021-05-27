Kılıçdaroğlu'nun İki Korumasına Gözaltı Kararı

Muğla'da faaliyet gösterdiği öğrenilen bir akaryakıt istasyonu sahibinden iptal edilmiş olan ruhsatı tekrardan çıkarmak vaadi ile rüşvet aldığı iddia edilen 6 şüpheli kişiden 5'i hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheliler arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisleri de rüşvet iddiaları ile açığa alınarak ülke gündeminde yerini aldı. Edinilen son bilgilere göre Muğla Marmaris'te Ethem S. isimli vatandaşın 10 sene boyunca işlettiği ve ardından yıllık 400 bin avroya kiraya verdiği akaryakıt istasyonunun ruhsatının kavşakta olması sebebi ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmesine karar verildi.

Bu gelişme üzerine Ethem S. isimli vatandaş ruhsatı yeniden çıkarmak üzere başvurdu fakat olumlu bir yanıt ile karşılaşmadı. Olumlu bir yanıt alamayan Ethem S., ilk olarak Halil Emre A. ile sonrasında ise Zeydin, Siraç ve Fırat U. ile görüşmeler yaptı. Bunun yanı sıra, ruhsat problemini çözmek adına 1 milyon 250 bin lira rüşvet talep edildiği bilgisine ulaşıldı.

Akaryakıt istasyonu sahibi Ethem S., şüpheli şahıslara farklı tarihlerde 800 bin lira verdi ancak ruhsat yenilenmediği zaman kalan miktarı ödemeyi ise reddetti. Daha sonra yaşanan bu olaylar üzerine tehdide uğrayan Ethem S. isimli vatandaş şikayetçi olmak için Muğla Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele şubesine gitti.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, Ankara Emniyet Müdürlüğü koruma şubesinde görevli olan bunun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibinde de yer alan polis memurları hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Bülent İ. ve Ercan Ü.’nün Ankara'daki bürokratlar aracılığı ile ruhsat sorununu gidermeye çalıştığı ve bunun karşılığında maddi menfaat sağladığı tespiti gerçekleşti.

Diğer taraftan, Ercan Ü. isimli şahsın Muğla'da bulunan bazı kişilere şiddet uygulayarak parayı tahsil etmeleri konusu hakkında talimat verdiği tespiti de gerçekleşti.