Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın NATO Vetosunu Kaldırması Sürpriz Değil!

Ülkemizde meydana gelen son gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulunan muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkatleri üzerine çekti ve önemli ifadeler kullandı. Erdoğan ile ilgili bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır. İç politika ile dış politikanın birbirinden farklı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu düşüncelerini aktardı.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma teklifine ilişkin vetoyu kaldırma kararının sürpriz olmadığını söyledi. "Sürpriz değildi.” Ülkeyi yönettiğim sürece İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılamaz' gibi büyük görüşmeler yaptı. Ancak dış politika ve iç politika iki farklı şeydir. 30 Haziran'da Birgün gazetesine verdiği röportajda Kılıçdaroğlu, ”İç arenada abartılı cümleler kurabilirsiniz ama dış politikada değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dış politika meseleleriyle uğraşırken içeride kullandığı aynı dili ve söylemi kullandığı için eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ama yurtdışına çıktığında silah bırakıyor. Önerdikleri her şeye imzasını atıyor. Suudi Arabistan'a, Yunanistan'a, İsrail'e karşı çok şey söyledi ama sonra ne oldu?” dedi.

Kılıçdaroğlu, hükümeti Dışişleri Bakanlığı ve deneyimli diplomatlarını dış politikaya ilişkin konularda dışladığı için de eleştirdi. “Normal şartlar altında açıklama yapması gereken Dışişleri Bakanlığı sözcüsüdür. Ancak medyaya konuşan Savunma Bakanı Hulusi Akar ve cumhurbaşkanlığı danışmanı ve sözcüsü İbrahim Kalın.”

“Politika yok. Erdoğan içeride sert konuşuyor ve yurt dışına teslim oluyor. Yani Türkiye'de ne derse desin hiç bir önemi yok. Dünya bunu öğrendi. ABD, Fransa, Mısır, İsrail ... hepsi bunu biliyor.” Kemal Kılıçdaroğlu'nun yorumu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın iki İskandinav devletinin ittifaka katılma teklifi için üçlü bir mutabakat zaptı imzalamasından sonra geldi.