Kiev'in Ele Geçirdiği Şehirler 'Geri Alınacak'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, önümüzdeki aylarda "küresel gıda kıtlığı" konusunda uyardı, ancak görüşmelerin bir krizi önleyebileceğini söyledi.

Dünya Bankası, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının tehdit ettiği gıda güvenliği krizini önlemeye yardımcı olmak için 30 milyar dolar sağlayacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya 9 milyar avroluk (9,5 milyar dolar) mali yardım teklif etti ve Avrupa Birliği hükümetlerinin garantileriyle desteklenen bir makro-mali yardım mekanizması kapsamında piyasalarda ödünç aldığı parayla birlikte.

ABD, Rus işgalinden kısa bir süre önce diplomatik görevi bıraktıktan sonra Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtı.

Mariupol'un düşüşü, Ukrayna'nın askerlerinin aylarca dayandığı Azovstal çelik fabrikası operasyonuna son verdiğini ilan ettiği sırada ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Ukrayna'nın şu anda Rus birlikleri tarafından işgal edilen güneydeki Kherson, Melitopol, Berdiansk, Enerhodar ve Mariupol şehirleri üzerindeki kontrolünü geri almaya kararlı olduğunu iddia ediyor.

Kuzey İrlanda'da Ukraynalı mülteciler kendilerini arafta buluyor

Belfast, Kuzey İrlanda – Ukrayna'daki savaştan kaçan mülteciler kendilerini Kuzey İrlanda'da, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin krize farklı yaklaşımları arasında sıkışıp kalmış bir arafta buldular.

İrlanda, AB'de Ukraynalılar için vize şartlarından feragat eden ilk ülke oldu ve bugüne kadar yaklaşık 30.000 kişi buraya sığındı.

Kuzey İrlanda'yı da içeren İngiltere, bunun yerine, gecikmeler ve karmaşıklık nedeniyle eleştirilen sponsorluk ve aile birleşimi programları başlattı.

Kızıl Haç yüzlerce Ukraynalı savaş esirini kaydetti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), son iki gün içinde Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasından ayrılan yüzlerce Ukraynalı savaş esirini (POW) kaydettiğini açıkladı.

Kayıt sürecinin, ICRC'nin yakalananları izlemesine ve aileleriyle iletişim halinde olmalarına yardımcı olmasına izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, "ICRC, tutuldukları her yerdeki tüm savaş esirlerine derhal erişebilmelidir" denildi. Açıklamada, "ICRC'nin tanıklar olmadan savaş esirleriyle görüşmesine izin verilmeli ve bu ziyaretlerin süresi ve sıklığı gereksiz yere kısıtlanmamalıdır" denildi.

İtalya acil ateşkes çağrısı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, savaşın tetiklediği insani krizin kötüleşmesini önlemek için mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması gerektiğini söyledi.

Üst meclis Senatosu'na konuşan Draghi, Avrupa Birliği'nin üye devletlerin askeri yatırımlarını koordine etmesi gerektiğini de vurguladı.

İtalya'nın 2024'ün ikinci dönemine kadar Rus petrolüne bağımlılığını azaltabileceğini söyleyerek ülkenin enerji politikasına da değindi: "Bu sürecin ilk etkileri bu yılın sonunda zaten görülecek."