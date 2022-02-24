Kiev'de Son Durum! Halk Şehri Terk Ediyor

Meydana gelen patlama sesleri ve Putin'in askeri operasyon sonrasında Kiev’de yaşayanların bir kısmının şehri terk etmeye başladığı açıklandı ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Kiev’de yaşayan Sercan Dönmez şehirde yaşananları anlattı ve merak edilenlere açıklık getirdi. Rusya'nın Kiev’i vuracaklarını düşünmediklerini ifade eden Sercan Dönmez gece saat 03.30 da bombaların düşmesi sonrasında yataklarından fırladıklarını ve bombanın sesi ile uyandıklarını belirtti. İnsanların sabah saatlerinde ise marketlere hücum ettiklerini ifade eden Sercan Dönmez, bankamatiklerin para vermediğini fakat otobüsler ile metronun ücretsiz bir şekilde çalıştığını açıkladı.

Ukrayna'nın doğusunda özel askeri operasyon başlattıklarını duyurusunu gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli açıklamalarda bulundu ve Ukrayna askerlerine bir çağrı gerçekleştirdi. Putin, “Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün.” şekilde ifadeler kullanırken Ukrayna askerlere yapmış olduğu çağrısı ile dikkatleri üzerinde topladı ve dünya gündeminde yer aldı.

Bölge üzerinde patlama sesleri duyulduğu açıklandı ve Kiev’de siren seslerinin geldiği de belirtildi. Siren sesleri Başkentte duyuldu ve bölgede yaşayan vatandaşların bir kısmı patlama sesleri sonrasında da şehri terk ederek dikkat çekti. Bunun yanı sıra Rus birliklerine Belaruslu askerlerin de katıldığı bilgisine de ulaşıldı ve Belarus üzerinden Ukrayna'ya ilerleyişin başladığı şeklinde açıklamalar gerçekleşti.

Bölgede yaşananlar hakkında bilgi veren ve merak edilenleri yanıtlayan Sercan Dönmez sabah saat 09.00’da çalan siren sesleri duyduklarını ifade etti ve imkanı olan vatandaşların bavullarını alıp araçları ile birlikte ülkenin batısına doğru gittiklerini söyledi. Kiev’in boşaldığını açıklayan Sercan Dönmez yaşananlar hakkında bilgi vererek ilgi çekti. Kiev'de halkın şehri terk ettiği bilgisine ulaşıldı ve yapılacak açıklamalar ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanacak olan gelişmeler de dünya gündeminde araştırma konuları arasında gösterildi.