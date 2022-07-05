Kiev, 750 Milyar Dolarlık 'Kurtarma Planı' Ortaya Koydu

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Ukrayna'nın yeniden inşasının 750 milyar dolara mal olmasının beklendiğini söyledi ve el konulan Rus varlıklarının kurtarma için ödeme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesini "özgürleştirdiği" için Rus birliklerini tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Bulgaristan'ın 70 Rus diplomatı sınır dışı etmesine aynı şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Luhansk valisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının odak noktasını Luhansk'ı ele geçirdikten sonra tüm Donetsk bölgesini ele geçirmeye odaklayacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın Luhansk bölgesinin tam kontrolünü talep etmesinin ardından Lysychansk şehri de dahil olmak üzere kaybedilen toprakları geri alma sözü verdi .

Briton, ayrılıkçıların elindeki doğu Ukrayna'da ölüm cezasına itiraz etti

Rus Interfax ajansının bildirdiğine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir mahkeme tarafından ölüme mahkum edilen İngiliz vatandaşı Aiden Aslin, temyiz başvurusunda bulundu.

Kendisini temsil eden avukat Pavel Kosovan, Interfax'a verdiği demeçte, "Karara karşı bugün temyize gidildi" dedi.

Aslin, Ukrayna ordusu için Ukrayna'da Rus ve Rus destekli güçlere karşı yabancılar olarak savaşırken yakalandıkları için, arkadaşları Briton Shaun Pinner ve Faslı Brahim Saadoun ile birlikte “paralı askerlik faaliyetleri” nedeniyle geçen ay ölüm cezasına çarptırıldı.

İngiltere, Rusya'nın yaptırım listesine altı kişi ve bir şirket ekledi

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından varlıkları dondurulacak kişi ve işletmeler listesine altı kişi ve bir şirketin adını ekledi.

İngiltere maliye bakanlığı, önlemlerin “Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya dahil olan belirli kişi, kuruluş veya organların fonlarının ve ekonomik kaynaklarının dondurulmasına…

Avrupa Birliği, Ukrayna savaşının yeniden inşası için platform kuracak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın yeniden inşasını koordine etmek için bir yeniden yapılanma platformu kuracağını söyledi.

Von der Leyen, Ukrayna Kurtarma Konferansı'na verdiği demeçte, platformun yatırım ihtiyaçlarını haritalamak, eylemi koordine etmek ve kaynakları yönlendirmek için kullanılacağını söyledi.

İngiliz dışişleri bakanı, Rusların Ukrayna savaşından sorumlu olması gerektiğini söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Rusya'nın "korkunç savaş" sırasında Ukrayna'ya verdiği zararın ödenmesine yardım etmesi gerektiğini, Kiev'in de yıpranmış ekonomisini canlandırmak için yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lugano'daki Ukrayna Kurtarma Konferansı'nın oturum aralarında Truss, "Rusya'nın bu korkunç savaşın hesabını vermesi gerekiyor" dedi. "Rus varlıklarının konuşlandırılması için seçeneklere bakıyoruz."

Truss, İngiltere'nin savaştan sorumlu kişilerin mal varlıklarına el koymak için mevzuata baktığını söyledi.