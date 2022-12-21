Kia'da zam mam yok! Bu otomobilin daha ucuzu da yok! 370.000 TL'ye sıfır araba satıyor!

370.000 TL'ye sıfır araba satıyor! Kia'da zam mam yok! Bu otomobilin daha ucuzu da yok! Son zamanlarda ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışan Türkiye hükümeti, vatandaşların mağdur eden otomobil zamlarıyla ilgili belirli güncellemeler yaparak halkının üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyor.

Buna çeşitli markalar da katılarak devlete destek olma yolunda birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bu nedenle bazı araba markaları zamlı listeleri sunarken bazıları ise araç fiyatlarına zam yapmayıp indirimli fiyatlar sunarak vatandaşın yüzünü güldürmeyi başarıyor. Özellikle 24 Kasım’da meydana gelen zamlar sonrasında Kia araç fiyatlarına zam yapmayarak Picanto modelinde satış fiyatını değiştirmeyerek aynı tuttu ve bu nedenle gündeme geldi.

Milyonlarca vatandaşın beklediği indirimler yapılsa da Aralık ayı itibarıyla tekrardan gelmiş olan zamlı fiyatlar vatandaşları isyana sürükledi.

Bazı markaların ve devletin de destekleriyle indirim yapmaya karar vermiştir. Yıl sonuna kadar geçerli olması beklenen bu indirimleri Kia internet sitesinden kontrol ederek satın almak istediğiniz araba modelini araştırabilirsiniz.

Özellikle gelen zamlar sonrasında herkesin 2’nci eldeki talep artışı ve arabalardaki çıkan arızalar sebebiyle vatandaşların tekrardan sıfır otomobil araştırması yapmaya başladıkları görülmektedir. Bu nedenle sıfır otomobillerde indirim fırsatından yararlanmak isteyenlerin sayısı artmıştır. Kia bu konuda vatandaşa destek olarak yüzleri güldürüyor.

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