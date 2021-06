Khloe Kardashian’dan Estetik İtirafı

Popüler Kardashian ailesinin bir üyesi olan Khloe Kardashian zaman içerisinde en çok değişim geçiren isimlerden biri olmuştu. Son olarak estetik itirafında bulunan Khloe Kardashian kaç kez estetik ameliyatı olduğunu açıkladı. 36 yaşındaki popüler isim yalnızca bir defa ameliyat olduğunu söylerken burnundan operasyon geçirdiğini de ifade etti. Khloe Kardashian, Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden biri olması sebebi ile oldukça dikkat çekiyor ve estetikleri merak ediliyordu. Fiziksel görüntüsündeki çarpıcı değişikliğin estetik mucizesi olduğu hakkında ortaya atılan iddialara yanıt veren Kardashian, açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.

“Keeping Up With The Kardashians” isimli Reality Show programının yeni bölümünde tüm aile yer aldı ve Khloe Kardashian’ın yüzündeki değişim magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. 36 yaşında olduğu öğrenilen ünlü isim iddialara cevap vererek yalnızca burun estetiği yaptırdığı itirafında bulundu.

Uzun süredir hakkında ortaya atılan söylentilere yanıtlar veren ve fiziksel görüntüsünde yaşanılan değişim ile dikkatleri üzerine çeken Khloe Kardashian, The Good American isimli programda Andy Cohen’in sorularına yanıtlar verdi. Kendisi hakkında çıkan estetik iddialarının öfkelenmesine sebep olduğunu ifade eden Khloe Kardashian yalnızca bir defa burun ameliyatı olduğunu dile getirdi. Kendisi ile ilgili herkesin 3. estetiğini olduğunu iddia ettiğini fakat bunun gerçek olmadığını söyledi.

Ünlü yıldıza, Keeping Up With The Kardashians’ın canlı yayındaki estetik itirafı öncesinde sıklıkla photoshop ve diğer vücut şekillendirme uygulamaları ile görünümünü değiştirdiği şeklinde eleştiriler yapılıyordu. Khloe Kardashian ise bu yöndeki iddiaları her zaman yalanlamıştı fakat ünlü yıldızın bikinili fotoğraflarının izinsiz bir şekilde sosyal medyaya sızdırılması ile birlikte işler değişmiş ve ünlü yıldız gündem haline gelmişti. Leopar desenli bir bikini ile kamera karşısına geçen Khloe Kardashian’ın filtresiz görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış ve ardından çok sayıda yorumlar yapılmıştı.