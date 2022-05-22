Keşmir'deki Tünel Çökmesinde Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Kurtarma ekipleri, Hindistan yönetimindeki Keşmir'de çöken bir tünelde dokuz işçinin daha cesedini buldu ve ölü sayısını 10'a çıkardı.

Tünel, Perşembe gecesi çöktüğünde Himalaya bölgesinde yapım aşamasında olan dağlık bir otoyol sisteminin bir parçasını oluşturuyor.

Bir işçinin cesedi Cuma günü kurtarıldı.

Hükümetin afet yönetimi departmanında görevli olan Aamir Ali, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, tüm kayıp işçilerin cesetlerinin kurtarıldığını söyledi.

Acil durum ekipleri, inşaat halindeki tünelin, tartışmalı bölgedeki iki önemli şehir olan Srinagar ve Jammu'yu birbirine bağlayan stratejik otoyoldaki geniş bir köprü ve tünel ağının bir parçasını oluşturduğu güney Ramban bölgesindeki çökme yerindeki enkazı temizlemek için ağır makineler kullanmıştı.

Yetkililer, çöken bölümün havalandırma ve malzeme ve ekipmanı ana, yapım aşamasında olan tünele taşımak için kullanılan bir yaklaşım tüneli olduğunu söyledi.

Çökme yerindeki kurtarma çalışmaları, Cuma günü tünelin girişine yakın bir heyelan nedeniyle engellendi.

Hint-Tibet Sınır Polisi'nden alınan video görüntüleri, tünelin girişinin hemen dışındaki yamacın bir bölümünün kaymaya başlamasıyla insanların güvenli bir şekilde korunmasına yardım edildiğini gösterdi.

Aamir Ali, üç işçinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.